Mulino le responde a Estados Unidos: ‘No vamos a hablar de lo que no es una realidad’

Escuchar audio noticia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este jueves 20 de febrero que la agenda bilateral con Estados Unidos no será para analizar escenarios que “no son ciertos”.

“La agenda bilateral con EE.UU. es importante y relevante. Sin embargo, para Panamá, la misma no pasa por analizar situaciones que no son ciertas. No vamos a hablar de lo que no es una realidad, sino de aquellos temas que nos interesan a ambos países”, plasmó el mandatario panameño en su cuenta de X.

La agenda bilateral con EEUU es importante y relevante. Sin embargo, para Panamá, la misma no pasa por analizar situaciones que no son ciertas. No vamos hablar de lo que no es una realidad sino de aquellos temas que nos interesan a ambos países. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) February 20, 2025

La reacción del mandatario panameño se dio en medio de la visita al país del almirante de la Marina estadounidense Alvin Holsey, comandante del Comando Sur, quien, según un comunicado de la Embajada de Estados Unidos, abordaría temas de seguridad, entre ellos “resguardar el área del Canal de la influencia y control del Partido Comunista Chino”.

El almirante Alvin Holsey está en #Panamá para reunirse con los líderes de la nación para fortalecer la cooperación y discutir desafíos regionales críticos, incluidos los esfuerzos para proteger el área del canal de la influencia y control del Partido Comunista Chino. 🇺🇸 🇵🇦… pic.twitter.com/Aekjj6klET — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) February 19, 2025

Desde finales del año pasado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ese momento mandatario electo, ha argumentado que quiere recuperar el Canal de Panamá ante una supuesta influencia china en la ruta marítima.

Panamá ha rechazado estas aseveraciones y, desde la toma de posesión de Trump, las relaciones diplomáticas entre ambos países han sido tensas.

Posteriormente, en su conferencia semanal de los jueves, Mulino afirmó que ha visto la insistencia de Estados Unidos sobre el tema y que en Estados Unidos “tenemos un grupo de personas trabajando en el tema, no solamente de lobbying, sino de estrategia frente a medios internacionales importantes y de peso sobre este asunto”.

Con respecto a la visita de Holsey, el mandatario dijo que el canciller, Javier Martínez Acha, se reunirá con este funcionario estadounidense. Además, señaló que le pidió al canciller que, si el tema es presentado en la reunión, lo rechace.

“Eso es ahondar en el morbo que de alguna manera se ha creado sobre el tema chino en Panamá y del control del Partido Comunista Chino en el Canal. Por amor a Dios...”.

Al ser consultado sobre la conversación telefónica que tiene pendiente con el presidente Trump, Mulino dijo que no ha recibido más información al respecto.

“No ha habido más. Esa llamada la pidieron ellos, no yo. Así que... el día que quieran conversar, conversamos. Si no quieren conversar, no conversamos”, reaccionó Mulino.

El mensaje de ayer de la Embajada de Estados Unidos en Panamá también recibió respuesta de la diplomacia china, que calificó de “falsas” las afirmaciones de la administración Trump.

“Las maniobras de la parte estadounidense para sabotear las relaciones entre China y Panamá no encontrarán apoyo alguno y estarán destinadas al fracaso”, se resalta en parte del mensaje publicado en la red social X por la Embajada de China.