Mulino le responde a Francisco Smith: ‘Él fue el responsable de quebrar Bocas del Toro y la bananera’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino reaccionó a las recientes declaraciones realizadas por Francisco Smith, exdirigente bananero, quien anunció acciones legales contra la empresa Chiquita.

“Solo un irresponsable hace una declaración como esa”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa semanal, esta vez realizada en Darién.

“Ese señor Smith, que está libre gracias a las indulgencias de nuestro sistema judicial, fue el responsable directo de quebrar Changuinola y Bocas del Toro en un mes y medio”, aseguró Mulino.

También lo acusó de llevar a la quiebra a la empresa Chiquita.

“Así que mejor se vaya por la sombrita, que a él no le conviene estar hablando locuras por allí en la calle. Él está bajo una medida de restricción. Está encausado penalmente”, recordó.

El presidente José Raúl Mulino calificó como positiva la reunión que sostendrá con el presidente de Chiquita, Panamá, en Brasil, y rechazó las declaraciones de un dirigente que amenazó con presentar denuncias contra la empresa, señalando que carecen de fundamento y… pic.twitter.com/bcgOH98iVk — La Prensa Panamá (@prensacom) August 21, 2025

Según Mulino, tampoco se puede autodenominar dirigente porque el sindicato ya no existe tras el cierre de la empresa.

Hace unos días, Smith anunció acciones legales contra la compañía por el monto de las compensaciones que estaban recibiendo los trabajadores bananeros tras el cierre de la misma.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), que dirigía Smith, se unió a las protestas contra la nueva ley de la Caja de Seguro Social, con la paralización de labores en las fincas de Bocas del Toro y el bloqueo de vías en cerca de 30 puntos.

El exdirigente mantiene en la actualidad la medida cautelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes. Smith fue detenido el pasado 15 de junio y posteriormente puesto en libertad por la presunta comisión de delitos contra la seguridad colectiva, delitos comunes, contra los medios de transporte y contra la personalidad interna del Estado.

Sobre el posible regreso de Chiquita, el presidente Mulino dijo que la próxima semana se reuniría con el presidente de la empresa en Brasil y que hará el anuncio tras ese encuentro.