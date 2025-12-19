Panamá, 19 de diciembre del 2025

    VIAJE

    Mulino llega a Brasil: ‘Panamá se suma al Mercosur para crecer’

    José González Pinilla
    El presidente José Raúl Mulino llega a Brasil este 19 de diciembre de 2025 para participar del Mercosur. Cortesía/Ministerio de Presidencia

    El presidente José Raúl Mulino llegó la tarde de este viernes 19 de diciembre a Brasil para participar este sábado en la cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur).

    Mulino, quien viajó acompañado por los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Javier Martínez-Acha, de Relaciones Exteriores, y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango, fue recibido en el hotel por un grupo de panameños que estudian en Foz de Iguazú.

    “Mañana, Panamá da un paso estratégico para fortalecer su lugar en la región y abrir más oportunidades para su gente, sin perder su identidad y reafirmando ese rol natural que nos define como un país de puertas abiertas y de conexión entre regiones. Mercosur integra a más de 260 millones de personas, y Panamá se suma para crecer, generar empleo y asegurar un mejor futuro para los panameños”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

    El presidente presentará formalmente ante los jefes de Estado la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76), uno de los requisitos fundamentales para que Panamá ingrese como Estado Asociado del bloque del Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

    Será la segunda participación de Panamá como país asociado; la primera ocurrió durante la Cumbre del Mercosur celebrada en Argentina.

    Además del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en el encuentro participan los mandatarios de Panamá, José Raúl Mulino; de Argentina, Javier Milei; de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi.

