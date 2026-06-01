Mulino llega a Grecia e inicia gira para blindar el registro de naves panameño y atraer inversiones

El mandatario inaugura el estand nacional en Posidonia 2026, la feria marítima más influyente del mundo, y proyecta reuniones bilaterales con el liderazgo helénico.

Con el objetivo de afianzar la competitividad de la bandera marítima panameña y captar capitales europeos, el presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó este lunes al Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos de Atenas para cumplir con una agenda oficial y comercial.

La primera parada de la comitiva presidencial tuvo lugar en el Centro de Exposiciones Metropolitan Expo, donde Mulino participó en la ceremonia de apertura de la Feria Marítima Internacional Posidonia 2026.

De acuerdo al informe, el evento, considerado la vitrina naviera y comercial más importante a nivel mundial, se extenderá del 1 al 5 de junio y congrega a más de 2,000 expositores provenientes de 138 naciones.

Durante la jornada, el jefe de Estado, quien viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, inauguró formalmente el estand institucional de Panamá, un espacio coordinado en conjunto por delegados de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Canal de Panamá y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

A través de esta plataforma, el Gobierno busca entablar negociaciones directas con armadores, consorcios y empresarios clave para dinamizar el registro de buques bajo el pabellón nacional. Tras el corte de cinta, el mandatario realizó un recorrido de prospección por diversos pabellones de interés logístico y comercial.

El presidente José Raúl Mulino llegó a Grecia y este lunes inaugura la feria marítima internacional Posidonia 2026. https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/tNFzFSgE05 — La Prensa Panamá (@prensacom) June 1, 2026

Agenda diplomática de alto nivel

Los compromisos de la delegación panameña continuarán este martes con encuentros políticos al más alto nivel. El presidente Mulino sostendrá reuniones bilaterales separadas con su homólogo de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, y con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.

Las mesas de trabajo entre ambos gabinetes se centrarán en los siguientes pilares:

Cooperación logística: Alianzas operativas entre los centros marítimos de Atenas y el hub interoceánico panameño.

Atracción de inversiones: Promoción de incentivos para astilleros y empresas navieras griegas en territorio nacional.

Turismo y diplomacia: Firma de nuevos convenios bilaterales de conectividad turística y el intercambio de condecoraciones oficiales como símbolo del fortalecimiento de los nexos históricos entre ambas naciones.

Acompañan a Mulino en su agenda oficial, el embajador helénico en Panamá, Efthymios Efthymiades; la embajadora de Panamá en Grecia, Julie Lymberópulos; y el canciller de la República, Javier Martínez Acha.