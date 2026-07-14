Mulino llega a México para reunirse con Sheinbaum en su viaje número 26

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó este martes 14 de julio a Ciudad de México para iniciar una visita oficial en la que sostendrá una reunión con la presidenta de ese país, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de abordar asuntos como comercio, inversiones, integración regional y cooperación.

A su llegada, el mandatario panameño fue recibido por Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores; Raquel Serur, subsecretaria para América Latina y el Caribe; y Carlos Imanol Belausteguigoitia, director general para Centroamérica y el Caribe.

Según la agenda oficial, ambos gobernantes también tratarán temas relacionados con la cooperación científica y tecnológica, además de asuntos multilaterales. Durante la visita, Mulino promoverá la participación de México en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, cuya próxima edición tendrá como sede a Panamá.

Presidente Mulino es recibido con honores en México



El presidente de la República, @JoseRaulMulino llegó este martes a Ciudad de México, donde fue recibido con los más altos honores previo a su encuentro oficial con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo. En esta cita, ambos… pic.twitter.com/dKzuxMn1gM — Astrid Salazar (@as_salazar) July 14, 2026

Asimismo, está previsto que el presidente panameño sostenga un encuentro con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus inversiones o establecer operaciones en Panamá, aprovechando las ventajas logísticas y de servicios del país. También se contempla la firma de nuevos acuerdos bilaterales y el análisis de la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para América Latina y el Caribe.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen; el canciller Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

Con esta gira a México, el mandatario suma 26 viajes oficiales al exterior desde que asumió la Presidencia el 1 de julio de 2024.