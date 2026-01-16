Panamá, 17 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    VIAJE

    Mulino llega a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea

    Este es el viaje número 19 que realiza Mulino al exterior desde que asumió el poder en julio de 2024.

    José González Pinilla
    Mulino llega a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea
    El presidente José Raúl Mulino llega a Paraguay este 16 de enero de 2026 para la firma del Mercosur-Unión Europea. Cortesía/Ministerio de la Presidencia

    El presidente José Raúl Mulino llegó este viernes 16 de enero a la capital paraguaya, Asunción, donde participará como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE).

    La aeronave presidencial HP-1A aterrizó a las 5:14 p.m., hora local (3:14 p.m. en Panamá), en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, informó la Presidencia de la República mediante un comunicado oficial.

    Mulino arribó acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha, miembros de la delegación oficial y el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón.

    El mandatario y su comitiva fueron recibidos por el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Miguel Ángel Aranda, y por Lucas Strubing, director general del Ceremonial del Estado.

    La firma del histórico acuerdo está prevista para este sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 11:30 a.m., hora de Asunción (9:30 a.m. en Panamá). El acto contará con la presencia de Mulino, otros mandatarios sudamericanos y autoridades de la Unión Europea, y se llevará a cabo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay.

    Este es el viaje número 19 que realiza Mulino al exterior desde que asumió el poder en julio de 2024.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La alcaldesa de Arraiján frena permiso clave para la rehabilitación de la vía hacia Cocolí que ejecutará la ACP. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • Docentes y padres de familia cuestionan cambios al PASE-U por posible impacto en miles de estudiantes. Leer más
    • Pago de intereses del Cepadem: jubilados esperan fecha oficial del Gobierno. Leer más
    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • Juan Diego Vásquez acusa al contralor de decidir ‘con el hígado y las tripas’ en la crisis de basura en San Miguelito. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján rompe el silencio: defiende la demolición del monumento chino y responde a denuncia de la ACP. Leer más