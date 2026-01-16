Mulino llega a Paraguay para la firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este es el viaje número 19 que realiza Mulino al exterior desde que asumió el poder en julio de 2024.

El presidente José Raúl Mulino llegó este viernes 16 de enero a la capital paraguaya, Asunción, donde participará como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea (UE).

La aeronave presidencial HP-1A aterrizó a las 5:14 p.m., hora local (3:14 p.m. en Panamá), en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, informó la Presidencia de la República mediante un comunicado oficial.

Mulino arribó acompañado por el canciller Javier Martínez-Acha, miembros de la delegación oficial y el embajador de Panamá en Paraguay, Humberto Jirón.

El mandatario y su comitiva fueron recibidos por el viceministro de Administración y Asuntos Técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, Miguel Ángel Aranda, y por Lucas Strubing, director general del Ceremonial del Estado.

La firma del histórico acuerdo está prevista para este sábado 17 de enero de 2026, a partir de las 11:30 a.m., hora de Asunción (9:30 a.m. en Panamá). El acto contará con la presencia de Mulino, otros mandatarios sudamericanos y autoridades de la Unión Europea, y se llevará a cabo en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay.

Este es el viaje número 19 que realiza Mulino al exterior desde que asumió el poder en julio de 2024.