Mulino minimiza baja ejecución del Meduca y el Idaan: ‘Tiempo al tiempo’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió este jueves 31 de julio a las críticas por la baja ejecución presupuestaria de entidades clave como el Ministerio de Educación (Meduca), que hasta junio solo ha ejecutado el 7% de su presupuesto de inversión, y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con un 11 %.

“El presupuesto es una cosa muy complicada. La ejecución de hoy no tiene nada que ver con la que termina siendo en diciembre”, justificó el mandatario, en una intervención en la que atribuyó los retrasos a factores técnicos, políticos y administrativos.

Mulino señaló como una de las principales causas del rezago en educación la crisis protagonizada por los gremios docentes, a quienes responsabilizó de haber puesto en riesgo el año escolar. “La educación ha pasado por un terremoto político de dos meses... por pura irresponsabilidad política”, dijo.

Agregó que muchos actos públicos aún no han sido adjudicados, lo que impide reflejar en cifras los avances reales del gasto. “Uno no puede restar del presupuesto aquellos actos que están en proceso y que no se han adjudicado para empezar a gastar ese dinero”, recalcó.

Mal cálculo

El presidente también cuestionó el método con el que se calculó el presupuesto del Meduca, al considerar erróneo haberlo vinculado al 7 % del Producto Interno Bruto (PIB), como se impuso en la Asamblea Nacional durante las protestas de 2023.

“Le asignaron al Meduca, así como quien regala naranjas, el 7 % del PIB, que no es una fuente de medición”, afirmó. Según Mulino, esa proporción es inalcanzable y distorsiona las expectativas sobre el desempeño del ministerio con mayor presupuesto del país.

Pese a las cifras bajas en ejecución, Mulino aseguró que mantiene un control estricto sobre el ritmo de gasto de todas las entidades estatales. “Yo tengo un seguimiento muy rígido respecto de estos temas con todo el gabinete. Cada dos o tres semanas ponemos en pantalla cómo va la ejecución presupuestaria, porque para mí es fundamental que ejecuten. Los presupuestos no son para ahorrar, sino para gastar”, declaró.

El presidente subrayó, además, que el primer presupuesto diseñado bajo su mandato, el correspondiente a 2025, incluye más de 11 mil millones de dólares en inversión pública, de los cuales 8,604 millones serán destinados a inversión física y 2,500 millones a inversión social.

La deuda pública

“Tiempo al tiempo”, concluyó Mulino, al insistir en que los resultados deben evaluarse al cierre del año fiscal. A su juicio, los problemas actuales obedecen, en parte, a decisiones improvisadas tomadas durante la crisis del año anterior. “Hoy lo estamos pagando, como estamos pagando todo el desbarajuste que ha sido ese tema de la deuda”, advirtió.

Con un servicio de deuda que supera los 5 mil millones de dólares en intereses anuales, el mandatario subrayó que su administración enfrenta rigideces importantes para reducir el tamaño del Estado y avanzar en una ejecución más eficaz.

En lo que va de 2025, a pesar de los miles de millones asignados a sectores clave, varias entidades no han logrado ejecutar de forma eficiente los recursos disponibles, particularmente en áreas sensibles como la educación y el acceso al agua potable.

Uno de los casos más alarmantes es el del Meduca, que entre enero y junio apenas ejecutó el 7 % de su presupuesto de inversión, según datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En tanto, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), con un presupuesto de 247.4 millones de dólares en este mismo renglón, solo ha logrado ejecutar 28.7 millones, lo que representa un escaso 11.6 %.