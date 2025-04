Mulino niega negociación con Nicaragua sobre Martinelli

El presidente de la República, José Raúl Mulino, descartó que el gobierno de Nicaragua haya planteado un “quid pro quo” en relación con el atraso del viaje del expresidente Ricardo Martinelli y asilado de ese país.

El mandatario, quien en el pasado calificó a Nicaragua como “un país sin Dios ni ley”, esta vez moderó su discurso al referirse a la nación gobernada por el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.

“No me han pedido nada”, afirmó el mandatario respecto a las declaraciones de la copresidenta Rosario Murillo, quien acusó al gobierno panameño de mantener una conducta hostil y de bloquear la participación de Nicaragua en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

Según Mulino, no existió un intercambio de favores o presiones políticas. Es decir, descartó “un chantaje” por parte de ese país, tal como lo han llamado abogados, internacionalistas y otros actores de la sociedad.

Además, aclaró la posición de su gobierno respecto a la abstención de apoyar la moción en contra de Nicaragua.

“Se ha solicitado no votar en contra, sino presenten nuevas ternas. Eso no implica un bloqueo a Nicaragua”, afirmó el mandatario, explicando que la decisión no fue una oposición directa al país vecino, sino al procedimiento utilizado en la presentación de la moción.

Mulino también se refirió a la dinámica de toma de decisiones, donde según él, se emplea el consenso como método, lo que calificó como “un veto al revés”.

“Yo lo detesto, porque si hay mayoría se debe respetar la mayoría. Pero bueno, el modus operandi no es de ahora, siempre es que el consenso, lo que sirve es para que alguien arrastre los pies y entonces no se tome la decisión”, expresó el mandatario.

Información en desarrollo…