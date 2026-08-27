Mulino nombra a María Eugenia Pérez de Preciado como fiscal electoral; la Asamblea debe ratificarla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Comisión de Credenciales tiene prevista ratificarla el próximo 1 de septiembre de 2026.

El presidente José Raúl Mulino designó a Maria Eugenia Pérez Cattaruzzo de Preciado, actual magistrada suplente del Tribunal Electoral (TE), como fiscal general electoral.

Su designación ahora deberá ser ratificada por la Asamblea Nacional. Si esto ocurre, le corresponderá culminar el periodo de Dilio Arcia (q.e.p.d.), el cual culmina el 31 de diciembre de 2028, cinco meses antes de las elecciones generales de 2029.

Actualmente, Pérez Cattaruzzo es la suplente del magistrado presidente del TE, Narciso Arellano.

Su designación como fiscal electoral fue realizada mediante el Decreto Ejecutivo No. 13 del 7 de mayo de 2026 y remitida al Legislativo. El trámite no avanzó durante mayo y junio debido al receso en el pleno.

Ahora, con la instalación de la Comisión de Credenciales para el periodo 2026-2027, el proceso se retomará.

Designación de Fiscal Electoral.

La ratificación de Pérez está prevista para el próximo 1 de septiembre, a las 2:00 p.m., en el Salón Azul del Palacio Justo Arosemena. La comisión es presidida por la diputada oficialista Dana Castañeda, de Realizando Metas.

Pérez asumiría el cargo en reemplazo de Dilio Arcia, quien fue designado fiscal electoral en agosto de 2019, durante la administración de Laurentino Cortizo, y falleció en septiembre de 2025.

Desde el 19 de septiembre de ese año, Ana Raquel Santamaría ejerce como fiscal general electoral encargada. Santamaría había llegado al cargo como fiscal electoral suplente el 23 de octubre de 2023.

Trayectoria

Pérez Cattaruzzo llegó al Tribunal Electoral como magistrada suplente en 2025, pero su trayectoria está vinculada desde hace varios años a la justicia electoral.

Por ejemplo, entre 2017 y 2025 se desempeñó como juez de garantías penal electoral del Primer Distrito Jurisdiccional. Antes, entre 2007 y 2017, ejerció como juez segunda penal electoral del Primer Distrito Judicial.

También ocupó otros cargos en la administración pública. Entre 1999 y 2005 fue asesora del Despacho Superior del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y posteriormente trabajó en la asesoría legal de Patrimonio Histórico.

Entre 1990 y 1991 laboró en el Municipio de Panamá.

No es la primera vez que su nombre suena para el cargo de fiscal electoral.

Un poco antes de terminar su mandato, el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) la nominó para reemplazar a Eduardo Peñaloza. Sin embargo, la Asamblea no la ratificó.