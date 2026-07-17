Mulino nombra a Silvia Fábrega como directora de Ampyme tras renuncia de Raúl Fernández

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Fue el pasado 13 de julio que Fernández presentó su renuncia, tras cumplir dos años al frente de la entidad.

Silvia Fábrega fue nombrada por el presidente José Raúl Mulino como directora encargada de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), tras la renuncia de Raúl Fernández.

Fábrega se desempeñaba como subdirectora general de la entidad desde julio de 2024. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Santa María La Antigua.

Durante el periodo 2011-2014, fue directora del programa Mi Primera Oportunidad de la Ampyme. También dirigió el Departamento de Mercadeo de la Autoridad de Turismo de Panamá y laboró en la Fiscalía General Electoral y el Tribunal Electoral.

En el sector privado, ocupó los cargos de gerente de Ventas del Grupo Riba Smith, gerente de Mercadeo de Medimex, S.A., y directora administrativa del Consorcio SU, S.A.

Estará al frente de la Ampyme hasta que el mandatario designe a un nuevo director.

Raúl Fernández, quien en el periodo anterior fue diputado independiente, llegó a la Ampyme en julio de 2024, cuando Mulino asumió la Presidencia de la República. El pasado 13 de julio presentó su renuncia, tras cumplir dos años al frente de la entidad.