Mulino ofrece ayuda a Colombia tras terremoto: ‘Nuestra solidaridad’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Más de 70 personas murieron en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4.

El presidente José Raúl Mulino expresó este lunes 10 de agosto su solidaridad con Colombia tras el fuerte terremoto que causó víctimas y daños a infraestructuras en dos ciudades de ese país.

“Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”, escribió el mandatario en redes sociales.

Al menos 71 personas murieron en Pereira y Manizales, dos ciudades del centro de Colombia, una de las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió buena parte del territorio nacional. El sismo se sintió en gran parte de Panamá, incluyendo la capital.

Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos @AbelardoPTE 🙏🏻 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) August 10, 2026

El terremoto, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el sismo.

Cancillería se pronuncia

Más temprano, la Cancillería de Panamá expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia por el terremoto.

“Panamá acompaña fraternalmente al pueblo colombiano, especialmente a las comunidades que han sufrido daños materiales, y hace votos por que no se produzcan pérdidas humanas y por la pronta recuperación de las zonas afectadas”, indicó.

Ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha. LP/ Alexander Arosemena

Cancillería destacó que el movimiento telúrico también fue perceptible en varias regiones de Panamá, incluyendo la ciudad capital, Darién, Guna Yala y Panamá Este, lo que motivó la evacuación preventiva de algunos edificios y centros de salud. Hasta el momento, las autoridades panameñas no han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.

“El Gobierno Nacional hace un llamado a la calma, serenidad y responsabilidad de toda la población. Se recomienda mantener la atención exclusivamente a los comunicados oficiales y seguir las instrucciones de las autoridades de seguridad, protección civil y salud, evitando la difusión de información no verificada que pueda generar alarma innecesaria”, añadió.