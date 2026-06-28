Panamá, 28 de junio del 2026
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    ENCUENTRO

    Mulino opta por enviar al canciller Martínez Acha a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur

    Durante el encuentro se realizará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur de Paraguay a Uruguay.

    José González Pinilla
    Mulino opta por enviar al canciller Martínez Acha a la cumbre de jefes de Estado del Mercosur
    El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, (segundo de izq. a der) ya está en Paraguay. Cortesía/Cancillería de Panamá

    El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, llegó este domingo 28 de junio a Asunción, capital de Paraguay, para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, que se celebrará este lunes y martes.

    La Cancillería informó que Martínez Acha fue designado por el presidente José Raúl Mulino como su representante en la asamblea. Lo acompaña el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

    El canciller fue recibido en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi por el vicecanciller de Paraguay, Víctor Verdún, así como por los embajadores Enrique Jara Ocampos, de Paraguay en Panamá, y Humberto Jirón Soto, de Panamá en Paraguay.

    Durante el encuentro se realizará el traspaso de la Presidencia Pro Tempore del Mercosur de Paraguay a Uruguay, que ejercerá esa responsabilidad durante el segundo semestre del año.

    “Para Panamá, su condición de Estado Asociado del Mercosur representa una ventana de ventajas estratégicas mutuas”, señaló la Cancillería en un comunicado.

    Durante las sesiones de trabajo, la delegación panameña se enfocará en potenciar los sectores de servicios, logística y diplomacia comercial.

    “Reafirmará el posicionamiento del país como el principal nodo de conectividad entre las economías de Sudamérica y los mercados globales”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

    Hasta la fecha, han confirmado su participación siete jefes de Estado: los cinco mandatarios de los Estados parte del Mercosur, además del presidente de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

    Además del canciller panameño, también asistirán los ministros de Relaciones Exteriores de Colombia y Chile.

    José González Pinilla

    Editor

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