Mulino pide más sanciones contra Venezuela, freno a migración irregular y rechaza listas discriminatorias

A pocas horas de viajar hacia Estados Unidos para participar en la Asamblea General de la ONU, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que seguirá luchando contra la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En una entrevista con la televisora alemana Deutsche Welle en español, Mulino afirmó que la comunidad internacional debe elevar el nivel de sanciones y aislamiento internacional al régimen de Maduro.

“La comunidad internacional, con todo respeto, debería actuar con un nivel más alto de sanciones y de aislamiento internacional”, afirmó Mulino, quien agregó que es escéptico de los gobiernos en el exilio, ya que no conoce alguno que haya prosperado.

“Panamá siempre estará en la esquina de María Corina [Machado] en la lucha contra la dictadura venezolana”, afirmó el mandatario panameño.

Tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, la crisis política en Venezuela se agravó luego de que el Consejo Nacional Electoral de ese país dio como ganador a Maduro, pero hasta el momento no ha divulgado las actas oficiales. En cambio, el triunfo lo reclama el mayor grupo opositor, liderado por el excandidato Edmundo González Urrutia, resaltando que tiene las evidencias de su victoria. González Urrutia ha sido reconocido como presidente electo de Venezuela por varios países.

Esta situación crítica de Venezuela también está afectando a Panamá con el flujo de migrantes irregulares que cruzan la selva de Darién procedentes de Colombia, la mayoría de ellos venezolanos. Es otro punto al que se referirá Mulino en la Asamblea de la ONU.

“Estamos preocupados de que ese flujo, de venezolanos principalmente, se incremente si la solución política no llega a Venezuela”, afirmó Mulino.

El presidente panameño dijo que se seguirá con las deportaciones y que el Gobierno no cederá en su esfuerzo por minimizar esa ruta irregular de migrantes, que al país le cuesta cerca de $100 millones al año.

“No podemos tener ahí [Darién] una extensión de la frontera norteamericana en nuestro país”.

Por otro lado, se refirió a la inclusión de Panamá en listas de países que no colaboran con las acciones para combatir el blanqueo de capitales y que Panamá merece respeto, ya que es un país que coopera.

“No es justo que un país que coopera, entre ellos con la Unión Europea, bastante, en temas de lavado de dinero, control del terrorismo y evasiones, etc., sea catalogado de esta manera por el Parlamento Europeo. Lo rechazo enérgicamente. He dicho y reitero: país que tenga a Panamá en lista no tiene derecho a participar en ningún acto público, licitaciones y contratos”, afirmó.

Con respecto al asilo político que le concedió Nicaragua a Ricardo Martinelli, quien está desde febrero pasado instalado en la sede diplomática de esa nación en Panamá, Mulino dijo que el expresidente se está valiendo de un derecho bilateral que está en tratados internacionales.

“Eso no tiene nada que ver con la condición de régimen que tiene Nicaragua, que sin duda alguna es una dictadura política, reprochable desde todo punto de vista”, puntualizó Mulino.

