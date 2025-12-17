Panamá, 17 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CUMBRE

    Mulino prepara nuevo viaje a Brasil: estará presente en reunión del Mercosur

    José González Pinilla
    Mulino prepara nuevo viaje a Brasil: estará presente en reunión del Mercosur
    El presidente José Raúl Mulino ha participado en varias reuniones del Mercosur. Cortesía

    El presidente José Raúl Mulino tiene previsto viajar este viernes 19 de diciembre a Brasil para participar en la cumbre semestral del Mercado Común del Sur (Mercosur).

    +info

    Panamá solicitará ‘adhesión permanente’ al Mercosur durante la cumbre del 20 de diciembreMulino sanciona la ley que incorpora a Panamá al MercosurAsamblea avala acuerdo que une a Panamá con el Mercosur

    Así lo confirmaron fuentes de la Presidencia, que explicaron que su regreso se realizará una vez concluida la reunión.

    Los presidentes del Mercosur se reunirán este sábado 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, donde se espera la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, informó la agencia AFP.

    Mulino tiene previsto presentar durante la reunión la solicitud de “adhesión permanente” de Panamá al Mercosur, al que la nación se sumó como Estado Asociado hace un año.

    “Como país, el 20 de diciembre presentaremos ante la cumbre de presidentes del Mercosur nuestra adhesión permanente a ese grupo suramericano de países que en su conjunto suman cientos de millones de habitantes”, señaló en su momento el gobernante.

    Mulino firmó el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo, Uruguay, los protocolos para que Panamá iniciara el proceso para ingresar como Estado Asociado al Mercosur.

    Este sería el viaje al exterior número 18 que realiza el mandatario panameño durante su gestión, iniciada en julio de 2024.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jueza imputa cargos y ordena detención domiciliaria a empresario por presunto peculado en perjuicio de Conades. Leer más
    • Ministerio Público investiga presunta corrupción en el otorgamiento de trabajo comunitario a La Parce. Leer más
    • Reprogramación de pagos del Ifarhu 2025: quiénes cobran este lunes 15 de diciembre. Leer más
    • El antiguo Figali volverá a manos privadas tras 16 años bajo administración estatal. Leer más
    • Naviferias 2025: el IMA anuncia horarios y lugares del 15 al 19 de diciembre. Leer más
    • Naviferias del IMA esta semana en Panamá y Panamá Oeste: conozca los puntos precisos. Leer más
    • Bonificación de fin de año de la Universidad de Panamá 2025 aún no se paga: ¿qué pasó?. Leer más