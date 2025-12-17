Mulino prepara nuevo viaje a Brasil: estará presente en reunión del Mercosur

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino tiene previsto viajar este viernes 19 de diciembre a Brasil para participar en la cumbre semestral del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Así lo confirmaron fuentes de la Presidencia, que explicaron que su regreso se realizará una vez concluida la reunión.

Los presidentes del Mercosur se reunirán este sábado 20 de diciembre en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu, donde se espera la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, informó la agencia AFP.

Mulino tiene previsto presentar durante la reunión la solicitud de “adhesión permanente” de Panamá al Mercosur, al que la nación se sumó como Estado Asociado hace un año.

“Como país, el 20 de diciembre presentaremos ante la cumbre de presidentes del Mercosur nuestra adhesión permanente a ese grupo suramericano de países que en su conjunto suman cientos de millones de habitantes”, señaló en su momento el gobernante.

Mulino firmó el 6 de diciembre de 2024 en Montevideo, Uruguay, los protocolos para que Panamá iniciara el proceso para ingresar como Estado Asociado al Mercosur.

Este sería el viaje al exterior número 18 que realiza el mandatario panameño durante su gestión, iniciada en julio de 2024.