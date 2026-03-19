Mulino promete divulgar las ‘bellezas’ de PPC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente José Raúl Mulino anunció que divulgará “las bellezas de Panama Ports Company [PPC] y el atraco que fue eso para nuestro país”, tres días después de que la portuaria acusara al gobierno panameño de ignorar sus reclamos.

“Si no es hoy, va a ser mañana que vamos a emitir un comunicado, diciéndole al país las bellezas de Panama Ports Company y el atraco que fue eso para nuestro país”, remarcó Mulino en la inauguración de unas instalaciones deportivas, este jueves 19 de marzo.

El presidente reconoció que es cierto que el Estado panameño no contestó la solicitud de arbitraje que PPC presentó ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) antes de la fecha acordada (viernes 13 de marzo), porque no había formalizado la contratación de una firma forense que defendiera sus intereses.

“No habíamos nombrado abogado, porque nos notificaron un miércoles y había que avisarlo el viernes. Más nada. Eso es muy común. En la mina lo hicimos igual. ¿Por qué? Consultamos tres firmas de abogados mundiales para ver cuál de las tres podía representar al país y, en efecto, escogimos una. Eso no significa nada”, sostuvo.

PPC operó los puertos de Balboa y de Cristóbal hasta el 23 de febrero pasado, cuando quedó en firme un fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional su contrato de consignado (adoptado a través de la Ley 5 de 1997), incluyendo sus adendas y prórroga.

Ese mismo día, PPC fue expulsado de ambas terminales y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) otorgó la concesión “temporal” (por 18 meses) de Balboa y de Cristóbal a AMPT Panamá (filial de Maersk) y TIL Panamá (de Mediterranean Shipping Company o MSC), respectivamente.

En respuesta, PPC presentó un arbitraje contra Panamá ante el ICC.

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