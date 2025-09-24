Mulino propone a Zelensky que Ucrania se sume al tratado de neutralidad del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente José Raúl Mulino aprovechó su segundo encuentro con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, para plantear un tema clave en la diplomacia regional: que Ucrania se adhiera al tratado que garantiza la neutralidad y el funcionamiento del Canal de Panamá.

Durante la reunión, ambos líderes coincidieron en la necesidad de poner fin a la guerra en Europa del Este, informó la Presidencia de Panamá en un comunicado.

Mulino reiteró el respaldo de su país a una “paz general, justa y duradera”, en línea con la Carta de las Naciones Unidas, y recordó que Panamá votó a favor de una resolución impulsada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad que llama a un cese rápido de las hostilidades entre Ucrania y Rusia.

Zelensky agradeció el apoyo y extendió una invitación a Mulino para visitar Ucrania. También expuso la crisis humanitaria que sufre la población civil, especialmente los menores que han quedado huérfanos a causa del conflicto.

El presidente Mulino, por su parte, invitó a su homólogo a participar en el II Foro Económico de América Latina, previsto para enero de 2026 en Ciudad de Panamá, y en la feria comercial Expocomer de marzo del mismo año. Zelensky se comprometió a revisar su agenda.

Mulino destacó además la reciente decisión de Kiev de abrir una embajada en Panamá, anunciada el 3 de marzo pasado, con miras a concretar su inauguración antes de que finalice 2025.

Actualmente, ambos países cuentan con siete acuerdos bilaterales vigentes y negocian otros seis en materia de comercio, educación, cooperación antidrogas y temas migratorios.