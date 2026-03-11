Mulino propone comisión bilateral con Chile tras reunión con el presidente electo José Antonio Kast

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes 10 de marzo una reunión bilateral con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en el Palacio Cousiño, en Santiago, donde ambos abordaron el fortalecimiento de la integración económica y la consolidación de Chile como socio estratégico para Panamá.

Tras el encuentro, Mulino propuso la creación de una comisión binacional como mecanismo institucionalizado para impulsar la cooperación entre ambos países.

“Hemos tenido una reunión exitosa con el presidente Kast. Chile es muy importante para Panamá al ser el primer usuario latinoamericano del Canal”, afirmó el mandatario panameño al salir de la reunión.

Según explicó Mulino, la comisión permitiría avanzar en temas de interés común que ya habían sido discutidos previamente en un encuentro en Miami, entre ellos seguridad, narcotráfico, la lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero, además de asuntos relacionados con comercio y transporte.

Mulino está en Chile para el acto de toma de posesión de José Antonio Kast y de su nuevo gabinete. Foto/Presidencia de la República

El presidente panameño también destacó el carácter cordial del encuentro con el mandatario electo chileno. “De gran complacencia fue el haber estado con un amigo”, expresó Mulino, quien participará este miércoles 11 de marzo en la ceremonia de transmisión de mando que se celebrará en el Salón de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso.

Durante la reunión se resaltaron coincidencias entre ambos gobiernos y la intención de fortalecer la cooperación con miras a integrar a Panamá con el Cono Sur y promover alianzas que contribuyan a la generación de empleo y valor agregado.

La relación bilateral, indicaron las autoridades, no se limita al ámbito comercial, sino que también abre oportunidades de inversión en infraestructura, logística y tecnología, aprovechando la posición estratégica de Panamá con el Canal y la conectividad de los puertos chilenos para potenciar el comercio en el Pacífico.

En el encuentro participaron, por la delegación panameña, los ministros de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas; Comercio e Industrias y Asuntos del Canal, Javier Martínez Acha, Felipe Chapman, Julio Moltó y José Ramón Icaza, respectivamente, así como el embajador de Panamá en Chile, Enrique Jiménez. Por Chile estuvieron presentes el ministro designado de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez; el secretario general de Política Exterior, Frank Tressler; y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Minas, Agustín Quera.

Mulino está en Chile para el acto de toma de posesión de José Antonio Kast y de su nuevo gabinete. Foto/Presidencia de la República

La reunión se realizó un día antes de la toma de posesión de Kast, quien este martes sostuvo varias reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno que llegaron a Chile para asistir a la ceremonia de cambio de mando.

“Esperamos hacer todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz y orden y se dé cuenta de que Chile tiene una gran oportunidad de crecer”, dijo Kast a los medios antes de iniciar los encuentros.