Mulino reafirma la autonomía del Canal durante recepción por la independencia de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Embajada de Estados Unidos en Panamá realizó este jueves 2 de julio una recepción para celebrar sus 250 años de independencia, un acto que contó con la presencia de autoridades locales, diplomáticos e invitados especiales.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del Biomuseo, en el sector de Amador, próximo a la ruta del Canal de Panamá, y contó con la presencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien destacó la histórica relación de amistad y cooperación entre ambos países.

En un comunicado de la Presidencia, también se resalta que el mandatario reafirmó la autonomía del Canal de Panamá, el cual sirve al comercio mundial y continúa operando eficientemente en manos panameñas.

“Ambas naciones construimos una relación de amistad y cooperación en la que siempre debe prevalecer el diálogo y respeto por la soberanía nacional”, indicó Mulino.

La primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el presidente de la República, José Raúl Mulino; el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera; y su esposa, Andrea Altamirano Duque. LP/Elysée Fernández

Estados Unidos celebra sus 250 años de independencia este sábado 4 de julio.

El mensaje de Mulino se da un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, se refiriera a China y al Canal de Panamá.

La agencia EFE reportó este miércoles que Trump aseguró que no permitirá que China tome el control del Canal de Panamá. Sus palabras se dieron en un acto de celebración de los 250 años de independencia.

“China está intentando apoderarse del Canal de Panamá y no puedo permitir que eso suceda”, dijo el presidente estadounidense en la biblioteca presidencial de Theodore Roosevelt en Bismarck, Dakota del Norte.

Por su parte, Kevin Cabrera, embajador de Estados Unidos en Panamá, resaltó los años de una relación resiliente, profunda y mutuamente beneficiosa entre ambas naciones.

Asimismo, Cabrera destacó las acciones conjuntas de ambos gobiernos para poner fin a la migración irregular por la provincia de Darién, los proyectos de asistencia social y el trabajo que han desarrollado con el Despacho de la Primera Dama para llevar agua a 40 escuelas del país.