Panamá, 06 de mayo del 2026

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    Visita de Estado

    Mulino recibe al presidente de Israel en el Palacio de las Garzas

    José González Pinilla
    Mulino recibe al presidente de Israel en el Palacio de las Garzas
    Visita del presidente de Israel, Isaac Herzog, junto a su esposa Michal Herzog y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino junto a la primera dama, Maricel de Mulino. Cortesía/Presidencia

    El presidente José Raúl Mulino recibió la mañana de este miércoles 6 de mayo a su homólogo israelí, Isaac Herzog, en el Palacio de las Garzas, en lo que constituye la primera visita oficial al país de un mandatario de Israel.

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    Acompañado de una amplia delegación y del embajador Mattanya Cohen, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Herzog llegó a la sede presidencial alrededor de las 10:30 a.m.

    En las escalinatas del Palacio lo esperaban Mulino y la primera dama, Maricel Cohen, quienes le dieron la bienvenida. El mandatario panameño saludó a Herzog con un fuerte apretón de manos y un abrazo.

    En el lugar también se encontraban varios ministros del Gobierno, entre ellos el canciller Javier Martínez Acha.

    Ambos mandatarios se encuentran reunidos en estos momentos.

    Información en desarrollo...

    José González Pinilla

    Editor


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