Mulino recibe al presidente de Israel en el Palacio de las Garzas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente José Raúl Mulino recibió la mañana de este miércoles 6 de mayo a su homólogo israelí, Isaac Herzog, en el Palacio de las Garzas, en lo que constituye la primera visita oficial al país de un mandatario de Israel.

Acompañado de una amplia delegación y del embajador Mattanya Cohen, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, Herzog llegó a la sede presidencial alrededor de las 10:30 a.m.

En las escalinatas del Palacio lo esperaban Mulino y la primera dama, Maricel Cohen, quienes le dieron la bienvenida. El mandatario panameño saludó a Herzog con un fuerte apretón de manos y un abrazo.

En el lugar también se encontraban varios ministros del Gobierno, entre ellos el canciller Javier Martínez Acha.

Ambos mandatarios se encuentran reunidos en estos momentos.

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