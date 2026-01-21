Panamá, 21 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Mulino recibe invitación del secretario de Estado de EUA para Cumbre de Jefes de Estado en Florida

    Yasser Yánez García
    José Raúl Mulino, presidente de Panamá y Marco Rubio, secretario de Estado de EU, durante su visita al país en febrero de 2025. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles 21 de enero un encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos (EUA), Marco Rubio, en el marco del Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza, previo a la intervención del presidente estadounidense, Donald Trump.

    +info

    Mulino asegura que no teme aumento de la tensión en torno al Canal de PanamáTrump elude responder sobre si el tema del Canal de Panamá sigue en su agenda

    Durante la reunión, ambos funcionarios abordaron asuntos de la agenda bilateral y el fortalecimiento de los programas de cooperación vigentes.

    Como cierre del encuentro, el secretario de Estado extendió una invitación formal al mandatario panameño para participar en una Cumbre de Jefes de Estado que se realizará en Florida el próximo mes de febrero.

    La invitación por parte de Rubio se da después de que el presidente Trump evitó dar una respuesta concreta sobre sus intenciones respecto al Canal de Panamá.

    “No quiero decirte eso”, fue la respuesta de Trump al ser consultado el martes, antes de viajar a Suiza para el Foro Económico Mundial de Davos, tras una pregunta realizada por una periodista en la Casa Blanca.

    Por su parte, el mandatario panameño aseguró ese mismo día, en respuesta a una consulta de la agencia EFE, que no teme un incremento de las tensiones en torno al Canal de Panamá, pese a la escalada de declaraciones de su homólogo estadounidense, relacionadas con su intención de anexionar el territorio danés de Groenlandia.

