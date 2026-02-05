Panamá, 05 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fallo de la Corte

    Mulino reitera a China: ‘El Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia’

    Henry Cárdenas P.
    Mulino reitera a China: ‘El Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia’
    José Raúl Mulino, presidente de la República. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a enviarle un mensaje al gobierno de China: “el órgano ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país”.

    +info

    Panamá proyecta concesión separada de puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo contra PPC, dijo MulinoNoriel Araúz: el defensor de la prórroga de Panama Ports que hoy guarda silencioCancillería sobre fallo contra Panama Ports: ‘Es una decisión estrictamente jurídica’

    Este jueves 5 de febrero, en su habitual conferencia de prensa semanal, el mandatario panameño reaccionó a los cuestionamientos de China tras el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, que opera los puertos de Balboa y Cristóbal.

    Mulino reiteró que el órgano ejecutivo panameño respeta las decisiones del poder judicial, al tiempo que trató de dejar el tema hasta este punto, para no entrar en dimes y diretes.

    Además del gobierno chino, las autoridades administrativas de Hong Kong también cuestionaron el fallo de la Corte, respaldando el contrato de PPC, que es una subsidiaria del consorcio hongkonés CK Hutchison.

    “Porque a diferencia de China, el órgano ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país. Hay una gran diferencia entre una economía regida por el Comité Central del Partido Comunista de China y una institucionalidad democrática, que es la que rige en Panamá”, destacó.

    Mulino resaltó que para Panamá es muy trascendental y muy delicada la transición que se está haciendo de los puertos regentados por PPC a los puertos que serán administrados pronto por Panamá.

    “PPC tiene todo el derecho de acudir a un arbitraje, y nosotros tendremos todo el derecho de defendernos. Panamá no ha pasado un año hostigando a la empresa china; eso es totalmente falso”, afirmó Mulino.

    El pasado jueves 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, que opera Panama Ports Company, subsidiaria del consorcio hongkonés CK Hutchison.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Excontralor Solís rompe el silencio sobre Panama Ports: se distancia de la prórroga al contrato y defiende su auditoría. Leer más
    • Ordenan secuestro de cuentas y bienes de grupos ambientalistas por caso Puerto Barú. Leer más
    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar esta semana. Leer más
    • Agroferias del IMA: dónde comprar este miércoles 4 de febrero. Leer más
    • Un testigo no pudo declarar en el juicio de Odebrecht, porque el consulado no confirmó su identidad. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero. Leer más