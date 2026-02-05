Mulino reitera a China: ‘El Ejecutivo panameño no interfiere en la justicia’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, volvió a enviarle un mensaje al gobierno de China: “el órgano ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país”.

Este jueves 5 de febrero, en su habitual conferencia de prensa semanal, el mandatario panameño reaccionó a los cuestionamientos de China tras el fallo de la Corte Suprema, que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, que opera los puertos de Balboa y Cristóbal.

Mulino reiteró que el órgano ejecutivo panameño respeta las decisiones del poder judicial, al tiempo que trató de dejar el tema hasta este punto, para no entrar en dimes y diretes.

Además del gobierno chino, las autoridades administrativas de Hong Kong también cuestionaron el fallo de la Corte, respaldando el contrato de PPC, que es una subsidiaria del consorcio hongkonés CK Hutchison.

“Porque a diferencia de China, el órgano ejecutivo panameño no interfiere en la justicia ni en los tribunales de justicia de nuestro país. Hay una gran diferencia entre una economía regida por el Comité Central del Partido Comunista de China y una institucionalidad democrática, que es la que rige en Panamá”, destacó.

Mulino resaltó que para Panamá es muy trascendental y muy delicada la transición que se está haciendo de los puertos regentados por PPC a los puertos que serán administrados pronto por Panamá.

“PPC tiene todo el derecho de acudir a un arbitraje, y nosotros tendremos todo el derecho de defendernos. Panamá no ha pasado un año hostigando a la empresa china; eso es totalmente falso”, afirmó Mulino.

El pasado jueves 29 de enero, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, que opera Panama Ports Company, subsidiaria del consorcio hongkonés CK Hutchison.