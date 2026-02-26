Mulino reitera que PPC estuvo al tanto de la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró este jueves 26 de febrero que los directivos de CK Hutchison y de su filial Panama Ports Company, estuvieron anuentes, desde el año pasado lo que pasaría si el contrato con el Estado era declarado inconstitucional, tal como ocurrió.

La reacción del mandatario se dio durante su conferencia de prensa semanal, en la que le consultaron sobre lo expresado por PPC, en el sentido de que no se tuvo comunicación con el Gobierno sobre los planes del Gobierno para tomar el control de los puertos de Balboa y Cristóbal.

“Es natural que esas cosas se digan, pero no son ciertas”, afirmó Mulino en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.

“Podemos dar fe de que durante casi todo el año pasado de varias reuniones que se tuvieron con altos ejecutivos del conglomerado Hutchison en Nueva York y en Washington, con el ánimo de buscar una fórmula que permitiese resolver este problema”, afirmó el mandatario.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2026 declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5 de 1997, que le otorgó la concesión operativa de los puertos de Balboa y Cristóbal a PPC.

Tras esa decisión, que quedó en firme tras su publicación en la Gaceta Oficial el pasado lunes 23 de febrero, el Gobierno tomó el control de las dos terminales portuarias, acción que fue calificada como ilegal por parte de PPC.

“La disrupción causada por el Estado genera serios riesgos en las terminales. Nada de esto ha sido comunicado ni coordinado con PPC ni con sus inversionistas”, fue parte de lo que comunicó la empresa el pasado lunes.

Mulino reiteró que es falso que la empresa no estuviera al tanto de los procedimientos que se harían con un fallo de inconstitucionalidad y que en los acercamientos realizados en Estados Unidos la respuesta de la empresa fue que no saldrían de los puertos.

“Lo único que encontramos fue arrogancia: ‘a nosotros nadie nos va a patear afuera de los puertos. A nosotros nadie nos va a sacar de los puertos’. Bueno, se equivocaron de presidente y de gobierno porque aquí se hace lo que se tiene que hacer. Y la verdad que no tiene ninguna congruencia lo que dicen con lo que hicieron, porque tampoco es que se terminó un contrato con una empresa transparente”, puntualizó Mulino.

Lea aquí: Del foro de Davos a la ocupación temporal: la ruta que llevó a la ocupación de Balboa y Cristóbal

Ante el anuncio del Gobierno de China de que tomará algunas medidas por la salida de PPC de los puertos de Balboa y Cristóbal, el mandatario dijo que no sabe qué tiene el gobierno chino en su agenda y que cuando llegue se evaluará y se responderá.

Mulino consideró que no pasará nada y cuestionó lo qué pudiera hacer China contra Panamá. Preguntó de qué ha sacado Panamá de la relación con China, al tiempo que reconoció la importancia de la nación china, algo que no se puede negar.

“Panamá ha resistido momentos mucho más difíciles que este eventual momento. Así que bueno, cuando llegue veremos. Lo cierto es que China necesita mucho a Panamá. Todo lo que esa gente produce pasa por el Canal. Mucho de lo que esa gente vende, lo venden a través de la Zona Libre de Colón. Y todo el gas que les llega pasa por el Canal de Panamá. Cuidado que nos necesitan ellos más que nosotros a ellos”, puntualizó.