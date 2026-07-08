Mulino reúne a los jefes de las bancadas aliadas; Vamos y Seguimos no fueron convocadas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Mulino se reunió con los jefes de bancada del PRD, Panameñista, Realizando Metas, CD y Alianza. Las opositoras Vamos y Seguimos no fueron convocadas.

El presidente José Raúl Mulino se reunió este miércoles 8 de julio con la directiva de la Asamblea Nacional y con los jefes de las bancadas del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Partido Panameñista, Realizando Metas (RM), Cambio Democrático (CD) y Alianza.

En la convocatoria no figuraron las dos bancadas de oposición: Seguimos y Vamos. El jefe de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, confirmó a La Prensa que no fueron invitados.

La reunión coincidió con las negociaciones para conformar las 15 comisiones permanentes del Legislativo, un proceso que arrancó el lunes 6 de julio y que tiene como piezas más codiciadas las comisiones de Presupuesto, Credenciales, y Gobierno, entre otras.

La directiva de la Asamblea está conformada por Shirley Castañedas, de RM, como presidenta; Manuel Cohen, de CD, como primer vicepresidente; y Manuel Cheng, de la libre postulación, como segundo vicepresidente.

El encuentro fue en el Palacio de las Garzas y según un comunicado del Ministerio de la Presidencia, el mandatario y los diputados acordaron “impulsar y darle prioridad a los proyectos que busquen el beneficio de la población panameña”.

De acuerdo con fotografías divulgadas por la Presidencia, en la cita participaron el contralor Anel Flores, al igual que los asesores presidenciales Jorge Ricardo Fábrega, Anibal Galindo y Ventura Vega.

También asistieron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien además ocupa el cargo de secretario de Metas del Gobierno de Mulino, y el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Presidente José Raúl Mulino se reunión este 8 de julio con diputados de las bancadas RM, PRD, CD y Alianza, en el Palacio de las Garzas. Cortesía/Presidencia de la República

De acuerdo con la Presidencia, Mulino destacó ante los diputados su plan de generación de empleos a través de proyectos en ejecución, como la carretera Panamericana Oeste, de 192 kilómetros entre Loma Campana (Panamá Oeste) y Santiago (Veraguas), parte del programa “Panamá pa Ti”, que abarca los ejes de empleo, salud y agua.

En materia de agua potable, el gobernante informó, según la nota de prensa, que se trabaja en 20 potabilizadoras, de las cuales 13 están en ejecución o en formulación de contratos. También advirtió sobre el impacto del fenómeno de El Niño en el sector agropecuario, aunque aseguró que el Gobierno garantizará el abastecimiento de productos como el arroz.

Presidente José Raúl Mulino se reunión este 8 de julio con diputados de las bancadas RM, PRD, CD y Alianza, en el Palacio de las Garzas. Cortesía/Presidencia de la República

Los ausentes: ‘Genera suspicacias’

Ni Seguimos ni Vamos, las dos bancadas que agrupan a la oposición en la Asamblea, no fueron convocadas al encuentro.

Consultado por La Prensa, el jefe de la bancada Seguimos, Ernesto Cedeño, confirmó la exclusión y de paso expuso su lectura del tema: “Debe ser que tienen algún tipo de acuerdo con alguno de esos diputados y saben que nosotros no vamos a aceptar un proyecto en contra del orden institucional”.

Diputado Ernesto Cedeño, jefe de la bancada Seguimos. LP/ Alexander Arosemena

Cedeño aseguró que su bancada no es “un obstáculo”, y precisó la línea que marcará su voto: “Si viene algún proyecto que contraríe el orden constitucional, nos opondremos; si es un proyecto que beneficie al país, lo apoyamos”.

Sobre el hecho de que la reunión ocurriera en medio del reparto de las comisiones permanentes, el diputado fue escueto: “Genera suspicacias”.

Este medio llamó a Jorge González, jefe de bancada de Vamos pero no respondió. Tampoco lo hizo el subjefe de bancada Miguel Ángel Campos.

En cambio, la diputada Janine Prado, miembro de esa fracción política si contestó. Aseguró a este medio que no fueron convocados.

Otro que reaccionó al asunto fue el diputado Luis Duke. “No invitó porque en su agenda no está luchar contra la corrupción para construir el país, sino todo lo contrario, como mantiene sometidos a algunos diputados para que se haga lo que Mulino quiere, para beneficiar a los suyos y no al pueblo”.