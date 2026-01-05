Mulino revisa con embajadores estrategia de Panamá frente a la crisis venezolana

El encuentro se realizó en la antesala de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para este lunes 5 de enero, en la que se abordará la crisis venezolana.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con los embajadores de Panamá ante Estados Unidos, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de evaluar la posición oficial del país frente a la situación política en Venezuela.

El encuentro se realizó en la antesala de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, prevista para este lunes 5 de enero, en la que se abordará la crisis venezolana.

Durante la reunión, el Gobierno panameño reafirmó la línea política expresada previamente por el mandatario, centrada en el respeto a la voluntad popular del pueblo venezolano, al considerar que Edmundo González fue elegido presidente en las urnas.

MULINO SE REÚNE CON EMBAJADORES DE PANAMA EN ESTADOS UNIDOS Y LA ONU



Una reunión sostuvo el presidente @JoseRaulMulino con los embajadores de Washington, OEA, y la ONU para evaluar la posición de Panamá frente al tema de Venezuela, previo a la reunión que sostiene este lunes –5… pic.twitter.com/5VBmgMaA0z — Astrid Salazar (@as_salazar) January 5, 2026

En ese sentido, Panamá mantiene su postura de no reconocer a Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro, en un contexto marcado por cuestionamientos internacionales al proceso político que atraviesa Venezuela.

La posición oficial de Panamá será expuesta ante los organismos multilaterales por Eloy Alfaro, embajador ante la ONU y delegado ante la OEA, quien adelantó que el país insistirá en la defensa de los principios democráticos, el respeto al voto ciudadano y la autodeterminación de los pueblos como ejes centrales de su intervención en los foros internacionales.

En la reunión participaron José Miguel Alemán, embajador de Panamá en Washington; Ana Irene Delgado, embajadora ante la OEA; así como el ministro y el viceministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha y Carlos Hoyos, respectivamente. La presencia de la cúpula diplomática subrayó la importancia que el Ejecutivo concede al tema venezolano dentro de su agenda internacional.

Como parte de esta ofensiva diplomática, este martes 6 de enero la embajadora Ana Irene Delgado presentará una ponencia durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en Washington, donde los Estados miembros evaluarán los acontecimientos recientes en Venezuela y las posibles acciones del organismo regional frente a la crisis política del país sudamericano.