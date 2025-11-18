Mulino sanciona ley para acuñar monedas conmemorativas hasta 2029

El presidente José Raúl Mulino sancionó este lunes 17 de noviembre la Ley 499 del 17 de noviembre de 2025, que habilita la acuñación de monedas conmemorativas entre 2025 y 2029, cuyos ingresos se destinarán a la Asociación Pro Obras de Beneficencia.
La medida, informó el Ministerio de la Presidencia, incorpora un artículo transitorio al Código Fiscal y faculta al Estado a emitir piezas numismáticas de edición limitada para respaldar actividades sociales y culturales.
Monedas alusivas al Palacio de Las Garzas
De acuerdo con la normativa, los diseños incluirán imágenes del Palacio de Las Garzas y del Despacho de la Primera Dama en el anverso, mientras que el reverso llevará el Escudo Nacional.
Las monedas serán emitidas con acabado de calidad de prueba y tendrán curso legal, al igual que las monedas circulantes del país.
La ley también establece que las regalías producto de las ventas serán transferidas a la Asociación Pro Obras de Beneficencia, una vez deducidos los costos de acuñación asumidos por el Ministerio de la Presidencia y ejecutados a través del Banco Nacional de Panamá.
Series y cantidades de emisión
La acuñación se dividirá en dos series principales:
Serie Palacio de Las Garzas
Moneda de níquel a color de $1.00, hasta 2,000 unidades.
Moneda de plata de $20.00, hasta 600 unidades.
Moneda de oro de $50.00, hasta 200 unidades.
Serie Despacho de la Primera Dama
Moneda de níquel a color de $1.00, hasta 2,000 unidades.
Moneda de plata de $20.00, hasta 600 unidades.
Moneda de oro de $50.00, hasta 200 unidades.
Distribución y presentación
La empresa encargada deberá garantizar la calidad y acabado de cada pieza, destacó Presidencia. Una vez acuñadas, las monedas serán depositadas en la reserva del Banco Nacional de Panamá, empacadas en cápsulas protectoras y presentadas en estuches para coleccionistas.
Añadió que el Ministerio de Economía y Finanzas tendrá la última palabra sobre el diseño y el contenido artístico de las piezas, mientras que el Banco Nacional será responsable de su distribución y de poner a disposición del público los estuches conmemorativos.