Panamá, 08 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DEMOCRACIA

    Mulino se encuentra con la madre de María Corina Machado en Oslo y reitera apoyo a Venezuela

    José González Pinilla
    El presidente de la República, José Raúl Mulino, saluda a Corina Parisca Pérez. Foto: Presidencia de la República

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo en Oslo este lunes 8 de diciembre un encuentro informal con la madre de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y otros familiares cercanos, durante su estancia en la capital noruega.

    Mulino calificó la reunión con Corina Parisca Pérez como “grata” y aprovechó para reiterar el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano.

    Recordó que los panameños también han vivido momentos críticos en su historia, al mencionar los hechos de 1989. “Yo estuve allí y sé lo que significa para un pueblo mantenerse firme”, expresó.

    El presidente agregó que confía en que la determinación de los venezolanos seguirá abriendo camino en su búsqueda de un país democrático y con plenas libertades.

    Mulino se encuentra en Oslo como parte de las actividades relacionadas con la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, reconocimiento que este año resalta la lucha democrática en Venezuela.

    El mandatario panameño llegó este lunes junto a su esposa Maricel Cohen y el canciller Javier Martínez Acha.

    José González Pinilla

    Editor

