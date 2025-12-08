Mulino se encuentra con la madre de María Corina Machado en Oslo y reitera apoyo a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo en Oslo este lunes 8 de diciembre un encuentro informal con la madre de la dirigente opositora venezolana María Corina Machado y otros familiares cercanos, durante su estancia en la capital noruega.

Mulino calificó la reunión con Corina Parisca Pérez como “grata” y aprovechó para reiterar el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano.

Recordó que los panameños también han vivido momentos críticos en su historia, al mencionar los hechos de 1989. “Yo estuve allí y sé lo que significa para un pueblo mantenerse firme”, expresó.

El presidente agregó que confía en que la determinación de los venezolanos seguirá abriendo camino en su búsqueda de un país democrático y con plenas libertades.

En Oslo tuve un grato encuentro con la mamá de María Corina Machado y sus familiares. Les reiteré el respaldo de Panamá a la libertad del pueblo venezolano.



Los panameños sabemos lo que es enfrentar momentos duros, lo vivimos en el 89. Yo estuve allí, y sé lo que significa para… pic.twitter.com/hRlxYCN2fB — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 8, 2025

Mulino se encuentra en Oslo como parte de las actividades relacionadas con la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, reconocimiento que este año resalta la lucha democrática en Venezuela.

El mandatario panameño llegó este lunes junto a su esposa Maricel Cohen y el canciller Javier Martínez Acha.