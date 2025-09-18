Mulino se operará el hombro en Nueva York: ‘me tiene jodido’, dijo sobre el dolor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció este jueves 18 de septiembre que viajará a la ciudad estadounidense de Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y luego se someterá a una operación en el hombro izquierdo.

En la conferencia de prensa semanal, Mulino dijo que partirá hacia Estados Unidos este domingo 21 y que retornará al país el domingo 28.

Sobre el procedimiento médico, Mulino explicó que termina la misión en la ONU el miércoles y que al día siguiente le harán la cirugía en el hombro izquierdo.

“Será una operación ambulatoria en el Hospital de Cirugías Especiales en Nueva York y me repondré en mi hotel. Lo pago yo, por supuesto, dijo Mulino, quien confirmó que regresará a Panamá el domingo 28.

“Necesito esa solución de aquí [señaló el hombro]. No sé por qué me va; no sé si es brujería, o qué, pero me tiene jodido, me tiene jodido”, afirmó el mandatario.

Sobre los temas que abordará en su participación en la Asamblea de la ONU, Mulino dijo que explicará sobre el cierre de la frontera de Darién y los efectos del paso de cientos de miles de migrantes.

Además, abordará la situación de la guerra en Ucrania y lo que se dio en Catar con el ataque de Israel, entre otros puntos.