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    Fuerza policial

    Mulino se opone a la Policía Municipal de Mizrachi: ‘Ojalá se tumbe eso’

    El presidente calificó de ‘inconstitucional’ el cuerpo de seguridad del distrito capital y advirtió que sus uniformes ‘se confunden con el SPI’. La legalidad del Acuerdo 162 se discute en la Corte Suprema.

    Eliana Morales Gil
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    Mulino se opone a la Policía Municipal de Mizrachi: ‘Ojalá se tumbe eso’
    Presidente de la República, José Raúl Mulino (izq.) y el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi (der.)

    El presidente José Raúl Mulino se unió al debate sobre la Policía Municipal de la Alcaldía de Panamá. Lo hizo este sábado 8 de agosto a través de su cuenta de X, con un mensaje en el que pidió que el nuevo cuerpo de seguridad “se tumbe”.

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    “Estoy en contra del nuevo concepto de policía municipal. Eso nació para cuidar parques y monumentos y no se puede transformar en otra policía”, escribió el mandatario.

    Mulino fue más allá y calificó la figura de inconstitucional y advirtió sobre el efecto que podría tener en el resto del país.

    “Además de inconstitucional, cada alcalde puede hacer lo mismo y sería un desastre, aparte de los uniformes que se confunden con el SPI. Ojalá se tumbe eso”, agregó, en alusión al Servicio de Protección Institucional, el estamento encargado de la seguridad presidencial.

    Mulino se opone a la Policía Municipal de Mizrachi: ‘Ojalá se tumbe eso’
    Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, durante un entrenamiento de la Policía Municipal. Foto: Tomada de X

    Se trata del pronunciamiento más contundente del Ejecutivo desde que su Ministerio de Seguridad Pública, a cargo de Frank Ábrego, presentó ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia una demanda de nulidad contra el Acuerdo 162 de 2025, la norma que dio vida a la Policía Municipal.

    El caso, admitido el pasado 3 de julio, está en manos de la magistrada María Cristina Chen, presidenta de la Corte.

    Mulino se opone a la Policía Municipal de Mizrachi: ‘Ojalá se tumbe eso’
    Ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    Un cuerpo bajo escrutinio

    El Acuerdo 162, aprobado por el Concejo Municipal el 17 de junio de 2025 a solicitud del alcalde Mayer Mizrachi, transformó el antiguo cuerpo de vigilantes municipales, creado para custodiar parques, mercados y bienes del municipio, en una estructura con rangos de tradición policial y militar: cabos, sargentos, tenientes, capitanes y un mayor.

    La norma también autoriza a sus agentes a portar “armas de fuego cortas y largas, que no sean de guerra”, realizar requisas corporales, registrar vehículos y aprehender ciudadanos, facultades que, según el Ministerio de Seguridad, invaden competencias que la Constitución reserva a los estamentos de seguridad del Estado.

    Antes, la Policía Nacional había presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el mismo acuerdo, que no fue admitida.

    Mulino se opone a la Policía Municipal de Mizrachi: ‘Ojalá se tumbe eso’
    El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, junto a integrantes de la Policía Municipal. Tomada de Instagram

    El detonante

    El rol de la Policía Municipal quedó en el centro de la agenda pública tras los hechos del pasado lunes 3 de agosto, cuando el exfuncionario de la Alcaldía Alberto Llerena resultó herido en la cabeza luego de una trifulca con agentes municipales en el edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá, durante una protesta por el pago de prestaciones. Llerena permanece hospitalizado en el Hospital Santo Tomás.

    El propio Mizrachi reconoció que “la actuación de la Policía Municipal no fue exactamente la que yo espero de una policía, que es disuadir”. La Defensoría del Pueblo abrió una investigación por la agresión y el abogado de los exfuncionarios agredidos denunció al alcalde, al director del cuerpo municipal y al agente agresor.

    El vicealcalde en licencia Roberto Ruiz Díaz ha dicho que el acuerdo invade competencias de la Policía Nacional y que el cuerpo “pierde la razón de su creación, que fue custodiar los bienes municipales”.

    Hasta el momento, la Alcaldía de Panamá no ha reaccionado al mensaje del presidente.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política

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