¿Se ratifica el respaldo a Shirley Castañedas? Mulino se reúne con CD, la víspera de la elección en la Asamblea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mulino, que se sepa, no se ha reunido con Seguimos y Vamos, como sí lo ha hecho -desde marzo pasado- con las bancadas de RM, CD, PRD y Panameñista.

Este martes 30 de junio, cuando faltan pocas horas para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN), el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió con la bancada del partido Cambio Democrático (CD).

Este encuentro -el tercero en tres meses- es muy significativo, dado que CD tiene los votos determinantes para que Shirley Castañedas, de Realizando Metas (RM) -el partido en el que milita Mulino-, logre la presidencia del Legislativo.

Castañedas no los acompañó en la reunión. Sí estuvieron los diputados Manuel Cohen, Carlos Afú, Gertrudis Rodríguez, Didiano Pinilla, Orlando Carrasquilla, Yessica Romero, Julio de la Guardia y Eduardo Vásquez.

Todos ellos votaron hace un año por el panameñista Jorge Herrera. Aquella vez, Herrera obtuvo 37 votos y Castañedas, 34. Incluso, Vásquez es el actual vicepresidente de la AN y presidente de la influyente Comisión de Presupuesto.

Herrera aspira a la reelección, pero no tiene los 36 votos necesarios. Castañedas ya tendría casi 40, porque cuenta con el respaldo de RM (15 diputados), el PRD (12), CD (8), la bancada mixta (5) y algún otro, como el llanero solitario del Molirena o alguno de los expulsados de la coalición Vamos.

Con todas esas bancadas Mulino ha sostenido reuniones en la Presidencia de la República. También con la del partido Panameñista, en el que está Herrera y siete más.

En un comunicado, la Presidencia informó que el encuentro fue “para conversar sobre temas de carácter nacional, estableciendo como único objetivo el beneficio de todos los panameños”.

A Mulino lo acompañaron el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; los asesores Aníbal Galindo y Jorge Ricardo Fábrega, y el secretario general de la Contraloría, Ventura Vega.

Según la Presidencia, Mulino “llamó la atención sobre el alto número de leyes aprobadas que ha tenido que vetar por ser contradictorias con las normas vigentes, los parámetros fiscales o la propia Constitución”.

Bancada Cambio Democrático (CD) se reúne con el presidente José Raúl Mulino. Foto: Cortesía Presidencia de la República.

Más temprano, la bancada Seguimos -integrada por cuatro diputados- anunció que postulará al diputado independiente Betserai Richards.

En tanto, Vamos tiene previsto reunirse en la tarde, para decidir por quién votará.

Mulino, que se sepa, no se ha reunido con Seguimos y Vamos, como sí lo ha hecho -desde marzo pasado- con las bancadas de RM, CD, PRD y Panameñista.