Mulino se reúne en Oslo con Edmundo González Urrutia antes del Nobel de la Paz a Machado

Un día antes de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz en Oslo, Noruega, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sostuvo un encuentro con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

“Con el presidente electo por amplia mayoría, mi buen amigo @EdmundoGU. ¡Viva la democracia! ¡Viva el respeto a la decisión popular!”, publicó Mulino en sus redes sociales, acompañando el mensaje con una fotografía en la que ambos se saludan.

González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, viajó hoy a la capital noruega junto a varios familiares para ser parte de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, que será entregado este miércoles a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado.

Durante la jornada, el mandatario panameño también sostuvo reuniones con otros líderes políticos de la región que han viajado a Noruega para el evento. Entre ellos, el expresidente colombiano Iván Duque, con quien conversó sobre la situación geopolítica del hemisferio y la necesidad de fortalecer la democracia.

Asimismo, Mulino fue abordado por la congresista estadounidense María Elvira Salazar, con quien intercambió impresiones sobre el panorama político regional.

El presidente panameño ha dicho que el reconocimiento a Machado representa “un enorme simbolismo” para la causa democrática venezolana y un impulso internacional que, a su juicio, ayudará a acelerar el fin del régimen de Nicolás Maduro, a quien calificó nuevamente como “dictador tirano”.

“Espero que toda esta resonancia que ya está teniendo y va a seguir teniendo repercuta en lo interno y comprendan que aquí no hay vuelta para atrás. Hay una sola ruta, y es la libertad y la democracia para Venezuela”, afirmó.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025 “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego.