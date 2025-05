Mulino: ‘Si en algún momento me expresé de una forma que no gustó, pido disculpas’

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reconoció este lunes 5 de mayo que el país atraviesa un momento “tenso y sensible” y ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por declaraciones suyas en el pasado.

Durante una conferencia de prensa sobre el trazado del ferrocarril Panamá-David, Mulino admitió que sus palabras pueden haber causado malestar en algunos sectores del país. “Sé que atravesamos un momento tenso y sensible. Entiendo que algunas personas pueden haberse sentido ofendidas, y lamento que así haya sido”, expresó. Añadió que, aunque no es un presidente perfecto, está dispuesto a reconocer sus errores: “Si en algún momento me expresé de una forma que no gustó, lo siento, pido disculpas”.

El mandatario hizo un llamado a la unidad del país y aseguró que, pese a los ataques personales y políticos que ha enfrentado junto a su familia, su compromiso con el país se mantiene. “Así como avanza el tren, yo también sigo adelante todos los días, a pesar de los insultos, difamaciones e injurias que he recibido”, afirmó.

Mulino también se refirió a su estilo de comunicación, reconociendo que a veces puede ser directo o fuerte, pero sin mala intención. “Dicho en buen panameño, tengo la mecha corta. A veces mis palabras son un poco fuertes, pero no son con mala intención. Puedo ser directo, casi siempre, pero no soy mala gente”, comentó.

Aseguró que no guarda rencores y reiteró su llamado a dejar atrás los enfrentamientos. “Elijo perdonar, pasar la página, incluso los actos más injustos cometidos contra toda mi familia. Lo que quiero es que sigamos adelante”, añadió.

Desde hace ocho días, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) mantiene paralizados varios proyectos de infraestructura en todo Panamá, aunque algunas obras continúan operando parcialmente, tras el llamado a huelga. En tanto, gremios magisteriales también mantienen un paro de labores como medida para exigir la derogación de las reformas a la Caja de Seguro Social.