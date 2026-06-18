Mulino sobre candidatura de Castañedas a la Asamblea: ‘Si es amiga de Martinelli, es un tema aleatorio’

Respecto a la eventual candidatura de la diputada Shirley Castañeda para presidir la Asamblea Nacional, Mulino aseguró que no mantiene objeciones personales ni políticas contra ella.

El presidente José Raúl Mulino confirmó este jueves 18 de junio que sostuvo una reunión con diputados de la bancada oficialista de Realizando Metas (RM) dentro de la cual se abordó el proceso de elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, previsto para el próximo 1 de julio.

El mandatario rechazó las versiones que calificaban el encuentro como una reunión secreta y defendió la transparencia de sus acercamientos con los diputados. “Yo reúno a todo el mundo aquí en la Presidencia. Yo no me ando reuniendo por ahí, en restaurantes ni cobertizos, para hablar con ellos”, afirmó durante su conferencia semanal.

Mulino explicó que las conversaciones con los diputados no tuvieron carácter público porque se trató de una reunión de trabajo, aunque insistió en que no se discutieron asuntos irregulares. “Como presidente de la República me reuní con la bancada de gobierno, porque me interesa, más que me preocupa, el futuro de la elección presidencial de la Asamblea Legislativa el primero de julio”, señaló.

🏛️ El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, menciona que confía en las explicaciones dadas por los ministros señalados por posibles conflictos de interés y señaló que cualquier decisión se basará en investigaciones formales.



Además, indicó que no tiene objeciones a una… pic.twitter.com/e2PUp69PwC — La Prensa Panamá (@prensacom) June 18, 2026

Según indicó, el intercambio estuvo centrado en el escenario político que rodea la escogencia de la nueva presidencia del Legislativo.

El gobernante también aclaró que las negociaciones y los acuerdos entre los diputados corresponden a una dinámica propia del Órgano Legislativo. “El dinamismo de estas conversaciones entre diputados es entre ellos, más nada”, expresó, al tiempo que reveló haber sostenido reuniones con representantes de otras bancadas para conocer sus posiciones de cara a la elección.

El mandatario indicó que este año se ha reunido con las bancadas de Realizando Metas, el Partido Panameñista, el Partido Revolucionario Democrático y Cambio Democrático. Precisó que no ha sostenido encuentros con la bancada Vamos durante 2026, aunque sí lo hizo en años anteriores.

Mulino y Castañeda

Respecto a la eventual candidatura de la diputada Shirley Castañeda para presidir la Asamblea Nacional, Mulino aseguró que no mantiene objeciones personales ni políticas contra ella.

La nueva junta directiva de la Asamblea Nacional será escogida el próximo 1 de julio. LP/Elysée Fernández

“No tengo ninguna objeción personal. Tampoco tengo por qué tenerla respecto a la diputada Shirley Castañeda”, manifestó.

Además, restó importancia a los señalamientos sobre la cercanía de la diputada con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), al afirmar que “si es amiga de Ricardo Martinelli o no, ese es un tema completamente aleatorio”.

El mandatario sostuvo que, de alcanzar los votos necesarios, Castañeda contará con la disposición del Ejecutivo para coordinar la agenda legislativa del próximo período.

“Shirley Castañeda, si tiene los votos, será presidenta de la Asamblea para trabajar en coordinación con nosotros durante todo el tercer año”, indicó.

Mulino destacó que el próximo período legislativo será crucial para la aprobación de proyectos considerados prioritarios para su administración y descartó cualquier preocupación ante una eventual presidencia de la diputada.

“No temo ello, para nada, para nada”, concluyó.