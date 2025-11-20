Panamá, 20 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EJECUTIVO

    Mulino sobre el ‘cuartito del matraqueo’ en la Asamblea: ‘lo triste es que seguirá pasando’

    José González Pinilla / Ohigginis Arcia Jaramillo
    Mulino sobre el ‘cuartito del matraqueo’ en la Asamblea: ‘lo triste es que seguirá pasando’
    Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea Nacional. LP/Isaac Ortega

    El presidente José Raúl Mulino reconoció este jueves 20 de noviembre, durante su conferencia habitual, que los polémicos espacios de negociación paralela en la Asamblea Nacional —conocidos como “el cuartito de matraqueo”— persistirán en sesiones como las de traslados de partidas, luego del episodio ocurrido este miércoles.

    +info

    Careos y conversaciones en ‘el cuartito’ tensan la discusión de 41 traslados de partida por $85 millones al MOP

    El origen de la controversia está en la aprobación de traslados de partida al Ministerio de Obras Públicas (MOP) en la Comisión de Presupuesto del legislativo. Los diputados analizaron el miércoles 41 solicitudes por un total de 85 millones de dólares.

    Tras el debate —y luego de supuestas reuniones informales o negociaciones privadas en “el cuartito”—, se aprobaron 28 traslados, con un monto inferior, cercano a 71.8 millones de dólares.

    La posición del presidente

    La Prensa le preguntó este jueves al mandatario si le parecía preocupante que este tipo de dinámicas se repitan en el Legislativo, Mulino fue claro: “Va a seguir pasando, lo triste es que va a seguir pasando”.

    Admitió que, aunque no tenía conocimiento directo del incidente reciente, no le sorprende dada la cultura legislativa prevaleciente.

    El mandatario defendió, sin embargo, su visión del presupuesto público: “El presupuesto del Estado no está hecho por diputado ni por circuitos electorales. Yo le he abierto las puertas a los diputados: si uno quiere hacer una carretera, que presente el proyecto al MOP, que se haga la licitación correspondiente, y se construya. Yo no tengo problema con eso”.

    Mulino hizo énfasis en que el presupuesto debe entenderse como global, y no como un botín para que cada diputado dirija fondos a su circuito: “Lo que no podemos permitir es que se sigua usando, para el insulto y enfrentamiento, esa plataforma de debate. No podemos microadministrar el presupuesto de inversión en función de las querencias del Órgano Legislativo”.

    Para el presidente, permitir que cada diputado use su poder legislativo para redirigir inversiones a favor de su distrito es un camino contraproducente: “Nos van a caer los alcaldes, los representantes y todo el mundo porque van a decir: ‘quiero mi escuela, quiero mi calle, mi canchita’… eso sería un desorden”.

    Sobre el chantaje político

    Ante la pregunta directa de si esta práctica equivalía a un chantaje legislativo, Mulino evitó entrar en detalle y devolvió la responsabilidad a los diputados:

    No voy a hablar de eso, pregúntele allá (a los diputados)”, respondió.

    José González Pinilla

    Editor

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Empresas cuestionan pliego del Meduca y la DGCP ordena frenar temporalmente millonaria licitación tecnológica. Leer más
    • Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: ‘Mostraron por qué son Panamá’. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más