NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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A un mes del terremoto del 9 de octubre el mandatario pidió a la población afectada tener confianza de que se van a concretar las obras como la construcción de viviendas y adecuación de las escuelas afectadas.

Al cumplirse un mes del terremoto del 9 de octubre, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró este lunes 9 de noviembre que el Gobierno está dispuesto a destinar los recursos necesarios para contar con un sistema de alerta temprana ante futuros eventos sísmicos.

Durante su participación en la inauguración del Congreso Mundial de Turismo de reuniones ICCA, el mandatario fue consultado sobre el costo estimado de $1.5 millones para implementar el sistema. Su respuesta fue: “Lo que haya que pagar, se va a pagar”.

El presidente José Raúl Mulino aseguró que el Gobierno destinará los recursos necesarios para implementar un sistema de alerta temprana, cuyo costo estimado es de $1.3 millones, tras el terremoto del 9 de octubre.

Video: Alexander Arosemenahttps://t.co/rzCfQipb2Y pic.twitter.com/JnXs45FsTy — La Prensa Panamá (@prensacom) November 9, 2026

La semana pasada Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, dijo que el país requiere invertir entre $1.5 millones y $3 millones para desarrollar un sistema nacional de alerta temprana sísmica que permita ganar segundos de anticipación ante un terremoto y activar protocolos para proteger vidas.

Lea más: Panamá necesita $3 millones para tener un sistema de alerta sísmica

Mulino también hizo énfasis en que la preparación del país debe ir más allá de la instalación de equipos de alerta y debe incluir medidas de prevención y planificación que permitan responder ante futuras emergencias.

El Gobierno fijó en 2,700 la meta de construcción de viviendas para familias damnificadas, con la expectativa de completar las entregas en marzo de 2027.