Panamá, 14 de agosto del 2025

    PENSIONES

    Mulino sobre jubilaciones de magistrados: ‘No es el momento para este tipo de decisiones’

    Mario De Gracia
    Fachada de la Corte Suprema de Justicia. Archivo

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió al fondo de jubilación creado por los miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través del acuerdo No. 407 del 18 de julio de 2024, señalando que “no es el momento que el país tiene para este tipo de decisiones”.

    Mulino aseguró que la decisión compete al Órgano Judicial, y no al Ejecutivo. “Es un órgano independiente del Ejecutivo” aseguró el mandatario.

    El acuerdo para el fondo de jubilación que contemplaba pensiones del 100% de su salario -basado en $14 mil- para magistrados de la CSJ fue suspendido parcialmente. No obstante, mantuvieron el beneficio del 60% de su último salario para magistrados de tribunales superiores y 50% para jueces.

    El anuncio de la suspensión, hecho por la CSJ a través de los medios de comunicación el pasado martes 12 de agosto, fue ponderado por el mandatario. “Soy un convencido de que este tipo de comparecencias es el más importante para aclarar a la nación, sin ambages, lo que corresponda”, detalló.

    Presidente de la República, José Raúl Mulino.

    Reacciones

    Algunas organizaciones, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), criticaron la existencia del fondo.

    También el Club Kiwanis calificó el acuerdo de la Corte como “despropósito” y “un fatal proceder” que agrava la crisis que viven las instituciones del país.

    En tanto, la Asociación Panameña de Ejecutivo de Empresa (Apede) y el Consejo Nacional de Empresa Privada (Conep) consideraron el fondo creado por la Corte como “privilegio injustificado” y “desconectado de la realidad”.

    En una reciente entrevista con La Prensa, el pasado 13 de agosto, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, mostró su oposición al acuerdo.

    Chapman reveló que advirtió de forma directa y privada a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral sobre el impacto del aumento salarial de 4 mil dólares aprobado en la Corte. Señaló que conversó telefónicamente con la magistrada presidenta de la Corte para exponerle “las inconveniencias para el país, para las finanzas públicas y para el entorno político y social”.

    Cabe señalar que el 8 de enero de 2024 los magistrados de la Corte decidieron hacerse un ajuste salarial de $4,000, que elevó su salario a $14 mil por mes. Esto como antecedente al plan de retiro que se conoció recientemente.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


