Mulino sobre la visita de congresistas de Estados Unidos: ‘Fue en gran medida música para sus oídos’

El presidente José Raúl Mulino, habló sobre la reciente visita al país de una delegación bipartidista de congresistas de Estados Unidos, en medio de las tensiones geopolíticas que rodean al Canal de Panamá y su manejo estratégico.

Consultado sobre el tema en la conferencia de prensa de este jueves 20 de marzo, el mandatario calificó la reunión como “muy positiva” y aseguró que tuvo la oportunidad de ampliar detalles sobre la gestión del Canal de Panamá y desmentir información errónea que manejaban algunos de los legisladores. “Les expliqué lo que ha sido el Canal en 25 años, el Canal ampliado, la inversión que eso representó. Fue en gran medida música para sus oídos. No estaban enterados de muchas de las cosas que yo dije allí”, afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sectores de su partido han insistido en la supuesta injerencia de China en la vía interoceánica, un señalamiento que tanto el gobierno de Mulino como las autoridades del Canal han negado reiteradamente. El mandatario panameño recalcó ante la delegación la importancia del “manejo integral de nuestra posición geográfica”, destacando el papel del sistema portuario en el comercio internacional.

Los congresistas que se reunieron con el mandatario son los siguientes:

Gary Palmer: Representante republicano por Alabama

Scott Peters: Representante demócrata por California

Randy Weber: Representante republicano por Texas

Mariette Miller-Meeks: Representante republicana por Iowa

Tom Kean: Representante republicano por Nueva Jersey.

Mary Martin, jefa del Consejo de Energía del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes,

Tuley Wright, director del Equipo de Energía y Minorías del Comité de Energía y Comercio de la Cámara.

Los congresistas también tenían agendada una visita al Canal de Panamá.

Recientemente una delegación del Partido Comunista de China (PCCh) aterrizó en suelo istmeño con un mensaje claro: fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones. El periplo lo encabezó Ma Hui, subjefe del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh, se desarrolló entre el viernes y el sábado pasado, según reportó la agencia china Xinhua.

Sin embargo, no fue atendido por miembros del gobierno de Mulino. Si se reunió con directivos de agrupaciones políticas, entre ellas el Partido Panameñista, que preside el exalcalde de Panamá, José Isabel Blandón. También se reunió con diputados del partido Realizando Metas.

‘Refrito’

Por otro lado, Mulino descartó los rumores sobre el envió de tropas militares estadounidense a Panamá, luego de que NBC News informara que la Casa Blanca habría ordenado a las fuerzas armadas de Estados Unidos elaborar opciones en ese sentido. “Eso lo dijo NBC. No hemos podido encontrar una fuente con nombre y apellido de esa información. Me pareció más un refrito que otra cosa. Si nadie le pone la firma a semejante aseveración, yo no le presto mayor valor”, sentenció.