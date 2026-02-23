Mulino sobre operación de puertos: ‘Esto no es una expropiación’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó la noche de este lunes 23 de febrero que el control que tiene el Estado panameño sobre los puertos de Balboa y Cristóbal no es una expropiación.

El mandatario envió un mensaje al país este lunes, horas después que se hiciera oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 29 de enero de 2026, la cual declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5 de 1997 que le otorgó la concesión de ambos puertos a la empresa Panama Ports Company, filial del consorcio CK Hutchison.

La decisión dela Corte fue publicada este lunes en Gaceta Oficial, quedando debidamente ejecutoriado.

“Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación”, afirmó el presidente.

Información en desarrollo...