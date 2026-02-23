Panamá, 23 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Mulino sobre operación de puertos: ‘Esto no es una expropiación’

    Redacción de La Prensa
    Mulino sobre operación de puertos: ‘Esto no es una expropiación’
    El presidente Mulino envió un mensaje al país.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó la noche de este lunes 23 de febrero que el control que tiene el Estado panameño sobre los puertos de Balboa y Cristóbal no es una expropiación.

    El mandatario envió un mensaje al país este lunes, horas después que se hiciera oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 29 de enero de 2026, la cual declaró la inconstitucionalidad de la Ley 5 de 1997 que le otorgó la concesión de ambos puertos a la empresa Panama Ports Company, filial del consorcio CK Hutchison.

    La decisión dela Corte fue publicada este lunes en Gaceta Oficial, quedando debidamente ejecutoriado.

    “Que quede claro, esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos hasta que se determine su real valor para las acciones que correspondan. Reitero, esto no es una expropiación”, afirmó el presidente.

    Información en desarrollo...


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero. Leer más
    • MEF aclara pago sobre el Cepadem y la fase en que se encuentra el Cepanim. Leer más
    • Aprehenden a dos exfiscalizadores de la Contraloría y un funcionario del ISA por presunto peculado en proyecto de cacao. Leer más
    • Muere Willie Colón, emblemático músico e intérprete de íconos de la salsa como ‘Idilio’. Leer más
    • De la Nueva Joya a Boquete: las dos audiencias que marcaron el giro en el caso del dirigente del Suntracs Jaime Caballero. Leer más
    • IMA reanudará atención en ferias y tiendas a nivel nacional desde el 24 de febrero. Leer más
    • Luis Acevedo, el hombre de negocios y operador del exvicepresidente ‘Gaby’ Carrizo. Leer más