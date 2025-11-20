Mulino sostendrá este viernes un encuentro bilateral con Chaves en Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunirá este viernes 21 de noviembre en San José con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, como parte de una agenda bilateral de intercambio comercial y cooperación.

La Presidencia de Panamá informó que Mulino estará acompañado por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino; los ministros Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores), Julio Moltó (Comercio e Industrias) y Roberto Linares (Desarrollo Agropecuario).

En el encuentro también estarán presentes el embajador de Panamá en Costa Rica, Pacífico Escalona, y la secretaria ejecutiva de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler.

Se informó que la visita será un encuentro privado entre los presidentes, el cual se desarrollará en el Salón Las Musas del Teatro Nacional, en la ciudad de San José.

En otra actividad, Mulino será condecorado con la Orden Nacional Juan Mora Fernández, por parte de Chaves.

Por otro lado, la primera dama panameña y su par costarricense, Signe Zeikate, se dirigirán al Museo Nacional para cumplir una agenda alterna.

La Presidencia informó que la delegación panameña estará de regreso en la tarde del viernes.