Panamá, 22 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    GIRA

    Mulino toca la campana que abre la jornada en la Bolsa de Nueva York

    José González Pinilla
    El presidente José Raúl Mulino (centro) suena la campana. Fue acompañado de la primera Dama, Maricel Cohen. Cortesía/Presidencia

    El presidente José Raúl Mulino fue el encargado de hacer sonar este lunes 22 de septiembre la campana de apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), en una breve ceremonia que marca el inicio de las operaciones diarias en el mercado financiero más grande del mundo.

    Mulino llegó a Wall Street como invitado especial, acompañado por la primera dama, Maricel Cohen.

    A su llegada fue recibido por Lynn Martin, presidenta de la NYSE, así como por Will Goodwin, jefe de Relaciones Corporativas, y Nicolás Arino, representante de Mercados de Capital para Sudamérica.

    Antes del toque de campana, el mandatario sostuvo un encuentro privado con los directivos de la bolsa.

    Durante la conversación presentó a Panamá como un destino atractivo para la inversión, mencionando el plan estratégico del Canal y varios proyectos de infraestructura que impulsa su gobierno, informó la Presidencia en un comunicado.

    Tras firmar el libro de visitantes distinguidos, Mulino recorrió el piso de operaciones.

    La visita, recordó Presidencia, forma parte de su agenda en Nueva York, que incluye su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    Mulino llegó el domingo a Estados Unidos junto a una delegación. Es su viaje número 15 al exterior desde que asumió el poder en julio de 2024.

    José González Pinilla

    Editor

