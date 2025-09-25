Mulino tras procedimiento médico en Nueva York: ‘Me encuentro en proceso de recuperación’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que ya salió del procedimiento médico en Nueva York, Estados Unidos, para superar un problema en el hombro izquierdo.

“Quiero comunicar que el procedimiento médico que me realizaron en mi hombro izquierdo ha culminado de manera exitosa y me encuentro en proceso de recuperación ambulatoria durante los próximos 3 días”, escribió Mulino en la red social X.

“Quiero agradecer todos los mensajes y llamados de apoyo”, agregó.

Luego de su participación, este miércoles 24 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, el mandatario tenía programado cumplir con este procedimiento hoy.

El pasado jueves, en su conferencia de prensa semanal, informó que se sometería a una operación ambulatoria en el Hospital de Cirugías Especiales en Nueva York.

“Necesito esa solución de aquí [señaló el hombro]. No sé por qué me va; no sé si es brujería, o qué, pero me tiene jodido, me tiene jodido”, afirmó el mandatario el pasado jueves, indicando que él pagaba el gasto médico.

El presidente Mulino tiene previsto regresar al país este domingo 28 de septiembre de 2025.