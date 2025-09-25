Panamá, 25 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Operación en el hombro

    Mulino tras procedimiento médico en Nueva York: ‘Me encuentro en proceso de recuperación’

    Henry Cárdenas P.
    Mulino tras procedimiento médico en Nueva York: ‘Me encuentro en proceso de recuperación’
    El presidente Mulino participó el miércoles 24 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó que ya salió del procedimiento médico en Nueva York, Estados Unidos, para superar un problema en el hombro izquierdo.

    +info

    Mulino se operará el hombro en Nueva York: ‘me tiene jodido’, dijo sobre el dolor

    “Quiero comunicar que el procedimiento médico que me realizaron en mi hombro izquierdo ha culminado de manera exitosa y me encuentro en proceso de recuperación ambulatoria durante los próximos 3 días”, escribió Mulino en la red social X.

    “Quiero agradecer todos los mensajes y llamados de apoyo”, agregó.

    Luego de su participación, este miércoles 24 de septiembre, en la Asamblea General de la ONU, el mandatario tenía programado cumplir con este procedimiento hoy.

    El pasado jueves, en su conferencia de prensa semanal, informó que se sometería a una operación ambulatoria en el Hospital de Cirugías Especiales en Nueva York.

    “Necesito esa solución de aquí [señaló el hombro]. No sé por qué me va; no sé si es brujería, o qué, pero me tiene jodido, me tiene jodido”, afirmó el mandatario el pasado jueves, indicando que él pagaba el gasto médico.

    El presidente Mulino tiene previsto regresar al país este domingo 28 de septiembre de 2025.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Aprehenden a asesor legal de Pandeportes por presunta lesión patrimonial. Leer más
    • Entre tornillos, cirugías y sueños: la resiliencia de José Caballero para llegar a los Yankees. Leer más