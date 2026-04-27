Panamá, 27 de abril del 2026

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    CAJA MENUDA

    Mulino usa fondos de la partida discrecional para remodelar comedor

    José González Pinilla
    Mulino usa fondos de la partida discrecional para remodelar comedor
    El presidente de la República, José Raúl Mulino. Foto/Presidencia de la República

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, utilizó fondos de la denominada partida discrecional, conocida también como la “caja menuda” de los mandatarios, para la restauración del comedor del Palacio de las Garzas.

    +info

    La ‘caja menuda’ de los presidentes: $201 millones gastados y una propuesta para erradicarla

    De acuerdo con un informe reciente del Ministerio de la Presidencia, correspondiente al mes de febrero de 2026, Mulino autorizó el uso de $7,677 como parte del pago de los trabajos en el comedor principal, conocido como el Salón de los Tamarindos.

    La empresa encargada de la obra es Construcciones y Tecnologías de Panamá, S.A.

    No es la primera vez que el mandatario recurre a fondos de esa partida para restaurar áreas de la Presidencia, ubicada en San Felipe. En 2024 autorizó al menos $470,265 para diversos trabajos de remodelación en el Palacio de las Garzas, los cuales incluyeron mejoras en la cocina, el despacho y la recámara presidencial.

    Mulino ya lo había advertido poco después de asumir el cargo, en julio de 2024. “El salón Los Tamarindos y mi despacho están llenos de comején… hay filtraciones que afectan los bonitos frescos que están allí”, sostuvo en ese momento.

    Partida en ascenso

    El gasto de la partida discrecional continúa en ascenso, aunque en los dos primeros meses de 2026 los egresos registrados han sido menores que los del año pasado.

    Hasta la fecha, Mulino ha utilizado un total de $2.6 millones entre julio de 2024 y febrero de 2026. El informe más reciente divulgado comprende los meses de enero y febrero de este año.

    En enero, detalla el documento, se utilizaron $30,471, mientras que en febrero se ejecutaron $31,972.

    En los últimos 30 años, la partida discrecional acumula $201.4 millones en gastos públicos sin rendición de cuentas.

    La cifra incluye $25 millones utilizados durante el mandato de Ernesto Pérez Balladares; $23 millones en el gobierno de Mireya Moscoso; $22.3 millones bajo Martín Torrijos; $55.7 millones en la administración de Ricardo Martinelli; $41.7 millones durante Juan Carlos Varela; $31.2 millones en el periodo de Laurentino Cortizo; y $2.6 millones ejecutados por José Raúl Mulino entre julio de 2024 y febrero de 2026.

    Adjuntos

    INFORME ANTAI PARTIDA ENERO 2026.pdf

    Adjuntos

    INFORME ANTAI PARTIDA FEBRERO 2026.pdf

    José González Pinilla

    Editor


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