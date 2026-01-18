Mulino viaja a Davos para promover inversiones y participar en el Foro Económico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajó este domingo 18 de enero a la ciudad de Davos, Suiza, para participar en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), que se celebrará del 19 al 22 de enero.

El encuentro, en el que Mulino participa por segundo año consecutivo, reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, líderes empresariales, representantes de organismos multilaterales, la academia y la sociedad civil, en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones políticas y económicas.

Al presentar la agenda del evento, el presidente y consejero del WEF, Børge Brende, advirtió que el foro se desarrollará en “el contexto geopolítico más complejo desde 1945”. Por ello, el lema elegido para esta edición es Espíritu de diálogo, bajo la premisa de que, en un escenario de confrontación y cuestionamiento del multilateralismo, “el diálogo no es un lujo, sino una necesidad”.

Durante su participación en Davos, el mandatario panameño sostendrá encuentros con líderes empresariales y gubernamentales con el objetivo de promover nuevas inversiones en Panamá, resaltando las oportunidades que ofrece el país en sectores como logística, energía, puertos y servicios.

La agenda oficial incluye reuniones bilaterales con presidentes y primeros ministros de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, así como encuentros con altos ejecutivos de empresas multinacionales y organismos financieros, entre ellos Citi, Maersk y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según un comunicado de la Presidencia, el WEF anunciará en Davos “un importante evento para Panamá”.

Mulino también se reunirá con representantes de compañías del sector energético, logístico y portuario, como DP World, de Emiratos Árabes Unidos, y la empresa estadounidense AES.

En el plano académico y de debate regional, el presidente panameño será uno de los expositores principales del panel Reconstruyendo la confianza en Latinoamérica, junto a sus homólogos de Ecuador, Daniel Noboa; de Colombia, Gustavo Petro; el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y representantes de la Universidad de Oxford.

Además, participará como panelista en otros tres foros: Transformando la frontera de inversión en América Latina; Cadenas de suministro: ¿se ha calmado la situación?; y Líderes de la industria: ideas para recalibrar la nueva realidad energética.

Como parte de su agenda diplomática, se coordina también un posible encuentro con Rafael Grossi, aspirante argentino a la Secretaría General de las Naciones Unidas.