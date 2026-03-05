Panamá, 05 de marzo del 2026

    Mulino viaja este viernes a Miami para cumbre regional convocada por Trump

    José González Pinilla
    El presidente José Raúl Mulino este 5 de marzo de 2026. Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este viernes 6 de marzo a Miami, Estados Unidos, para participar en la cumbre de presidentes “Escudo de las Américas”, convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

    El encuentro se desarrollará este sábado 7 de marzo y han confirmado su participación 12 jefes de Estado y líderes de la región.

    Entre los asistentes figuran los presidentes Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Nasry Asfura (Honduras), Luis Abinader (República Dominicana) y Rodrigo Chaves (Costa Rica). También participarán el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar.

    Este será el viaje número 21 al exterior que realiza Mulino desde que inició su gestión en julio de 2024.

    Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó en rueda de prensa que el objetivo de la denominada Cumbre “Escudo de las Américas” es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

    Leavitt añadió que los mandatarios convocados al encuentro en Miami abordarán desafíos como el combate al narcotráfico, el enfrentamiento a las bandas criminales y la búsqueda de soluciones a la inmigración ilegal.

    “El presidente estará hablando con los líderes de estos países, que han formado una coalición histórica para trabajar juntos contra las bandas y los carteles del narcotráfico criminal y contra la inmigración ilegal y masiva”, afirmó la portavoz.

