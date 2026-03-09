Panamá, 09 de marzo del 2026

    VIAJE AL EXTRANJERO

    Mulino viajará a Chile para la toma de posesión de José Antonio Kast

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará a Chile para participar en la toma de posesión del mandatario electo José Antonio Kast, tras asistir a la cumbre “Escudo de las Américas” en Estados Unidos.

    Getzalette Reyes
    El presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino. Foto/Cortesía/Presidencia de la República

    El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajará este martes 10 de marzo a Santiago para participar en la ceremonia de transmisión de mando del mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que se realizará el miércoles 11 de marzo en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Chile.

    Mulino aborda con Estados Unidos el gasoducto por el Canal y la interconexión eléctrica con ColombiaPresidente Mulino llega a la sede de la Cumbre Escudo de las Américas organizada por Trump

    El viaje se produce poco después de que Mulino regresara de Estados Unidos, donde participó el pasado fin de semana en la cumbre de mandatarios “Escudo de las Américas”, realizada en el Trump National Doral Miami.

    De acuerdo con información de la Presidencia de Panamá, el mandatario viajará acompañado de la primera dama, Maricel Cohen de Mulino. Antes de la ceremonia oficial, sostendrá una reunión bilateral con Kast tras su llegada a Chile, encuentro que tendrá lugar en el Palacio Cousiño.

    La toma de posesión se celebrará en la ciudad de Valparaíso, donde Kast asumirá la presidencia en sustitución del actual mandatario, Gabriel Boric.

    Según la Cancillería chilena, a la ceremonia asistirán jefes de Estado y de Gobierno, vicepresidentes, primeros ministros y primeras damas de distintos países. Entre los confirmados figuran Javier Milei, Daniel Noboa, Felipe VI, Yamandú Orsi, Santiago Peña, Rodrigo Chaves, Luis Abinader y Nasry Asfura.

    También han confirmado su presencia el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de Hungría, Tamás Sulyok. Asimismo, asistirán el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, además de representantes de Italia y de la Comisión Europea.

    Chile es actualmente el principal usuario del Canal de Panamá en América Latina y figura entre los cinco mayores usuarios de esta ruta marítima a nivel mundial, lo que refuerza la relevancia de las relaciones bilaterales entre ambos países.

