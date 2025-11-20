Panamá, 20 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    DEMOCRACIA

    Mulino viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz

    José González Pinilla
    Mulino viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz
    El presidente José Raúl Mulino. Cortesía

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este jueves 20 de noviembre que viajará a Oslo, Noruega, para acompañar a la dirigente venezolana María Corina Machado durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, a la cual fue invitado de forma directa por la propia líder opositora.

    Mulino explicó que conversó con Machado hace aproximadamente diez días, cuando ella le informó personalmente de la invitación. “Para mí es muy emotivo y muy significativo para Panamá acompañar a esta guerrera de la democracia y de la libertad”, afirmó el mandatario.

    El presidente detalló que estará saliendo del país el 7 de diciembre y retornará a Panamá inmediatamente después de la ceremonia. Con su característico tono, agregó: “Regresaré a la República aunque me vuelva loco en el avión, pero lo haré”.

    Mulino reiteró su admiración hacia Machado, a quien describió como “una gran dirigente y líder del pueblo de Venezuela”, y le deseó que “lo antes posible, el pleno recobro de la democracia y su libertad”.

    Este sería el viaje número 16 de Mulino en lo que va de su gestión, que inició en julio de 2024.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bolillo Gómez da una lección de orgullo y amor por la camiseta. Leer más
    • Naviferias 2025 del IMA: Jamones y más productos a partir del 2 de diciembre. Leer más
    • Aprehenden a cinco personas vinculadas a un presunto fraude contra un banco por más de $785 mil. Leer más
    • ‘Solo vine a felicitar a Panamá’: Bolillo Gómez tras el 3-0 en el Rommel Fernández. Leer más
    • Empresas cuestionan pliego del Meduca y la DGCP ordena frenar temporalmente millonaria licitación tecnológica. Leer más
    • Thomas Christiansen celebra clasificación de Panamá al Mundial 2026: ‘Mostraron por qué son Panamá’. Leer más
    • Hijo de magistrado Cedalise recibe detención domiciliaria por operación Eros. Leer más