Mulino viajará a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este jueves 20 de noviembre que viajará a Oslo, Noruega, para acompañar a la dirigente venezolana María Corina Machado durante la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, a la cual fue invitado de forma directa por la propia líder opositora.

Mulino explicó que conversó con Machado hace aproximadamente diez días, cuando ella le informó personalmente de la invitación. “Para mí es muy emotivo y muy significativo para Panamá acompañar a esta guerrera de la democracia y de la libertad”, afirmó el mandatario.

El presidente detalló que estará saliendo del país el 7 de diciembre y retornará a Panamá inmediatamente después de la ceremonia. Con su característico tono, agregó: “Regresaré a la República aunque me vuelva loco en el avión, pero lo haré”.

Mulino reiteró su admiración hacia Machado, a quien describió como “una gran dirigente y líder del pueblo de Venezuela”, y le deseó que “lo antes posible, el pleno recobro de la democracia y su libertad”.

Este sería el viaje número 16 de Mulino en lo que va de su gestión, que inició en julio de 2024.