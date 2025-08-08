Mulino y el administrador del Canal de Panamá participarán en debate del Consejo de Seguridad de la ONU

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó a Nueva York, Estados Unidos, este viernes 8 de agosto, para cumplir con una gira oficial luego de que Panamá asumiera la presidencia del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mulino asistirá al evento principal de la misión de Panamá ante la ONU, luego de asumir la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de agosto.

El próximo lunes 11 de agosto, Panamá liderará un debate de alto nivel titulado: ‘Protección Marítima: prevención, innovación y cooperación internacional para hacer frente a los nuevos desafíos’, relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad marítima internacional.

En el espacio participará el presidente Mulino y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ricaurte Vásquez, según detalla la nota conceptual del evento y Presidencia.

También asistirán el secretario General de la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) Valdecy Urquiza, y el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Dominguez.

En la nota conceptual del evento, firmada por el embajador panameño ante la ONU, Eloy Alfaro de Alba, se detalla que “el sector marítimo es particularmente vulnerable a la disrupción causada por las tensiones geopolíticas y las actividades delictivas transnacionales”, una de las motivaciones del evento.

Asimismo, se abordarían temáticas relativas a la colaboración en la prevención y el combate de delitos que ponen en riesgo la seguridad marítima, el fortalecimiento de organismos marítimos internacionales y la protección de los océanos frente amenazas ambientales.

Para el evento se abriría un espacio de 3 minutos a los oradores de los diferentes Estados miembros de la ONU que deseen participar.

En el Consejo de Seguridad presidido por Panamá hasta el 31 de agosto, también se tratarán temas relativos a la paz y la seguridad de las mujeres, así como reportes semanales de la situación en Oriente Medio, de acuerdo al calendario de actividades del Consejo publicado en el sitio web de la ONU.