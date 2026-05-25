Mulino y Machado coinciden en que urge encontrar ‘una solución democrática’ para Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El mandatario panameño recibió en la Presidencia a la líder opositora, quien alertó sobre el impacto de la crisis venezolana en la migración regional y agradeció la postura firme del país.

El presidente de la República, José Raúl Mulino y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, coincidieron este lunes, en la urgencia de avanzar hacia una solución democrática que restablezca la estabilidad política, económica y social en Venezuela.

Mulino y Machado sostuvieron una reunión en el Palacio de las Garzas y durante el intercambio, la líder venezolana enfatizó que la única ruta para superar la crisis estructural de su país es la realización de un proceso electoral limpio, transparente y democrático.

La dirigente advirtió que este paso es fundamental para frenar las constantes olas migratorias irregulares que impactan con fuerza a todo el continente americano, afectando de forma directa a naciones de tránsito como Panamá.

Encuentro entre el presidente de la República, José Raul Mulino y María Corina Machado.

Asimismo, la Premio Nobel de Paz 2025 expresó su profundo agradecimiento al presidente Mulino “por mantener una posición vertical y firme en defensa de la democracia venezolana dentro de los diferentes escenarios internacionales”.

De igual forma, reconoció la hospitalidad histórica de Panamá al dar la bienvenida y refugio a miles de ciudadanos venezolanos durante los últimos años.

Será candidata

Previamente, Machado manifestó el sábado en Panamá que la realización de unas nuevas elecciones limpias y libres es parte del plan de tres fases establecido por Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro.

La líder venezolana confirmó que ella será candidata a la presidencia.

Agenda oficial y comitivas diplomáticas

En la audiencia presidencial, el mandatario Mulino estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler. Por su parte, la comitiva internacional de Machado estuvo integrada por sus asesores y miembros de equipo Gerardo Fernández, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Carlos Blanco.

María Corina Machado fue recibida en la Cancillería de Panamá.

Como parte de su agenda oficial en suelo istmeño, Machado también sostuvo una reunión de trabajo y un almuerzo diplomático con la Cancillería de la República.

En este segundo encuentro participaron el canciller Martínez-Acha, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, y el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, bajo un ambiente que las autoridades calificaron de cordial y cooperativo.