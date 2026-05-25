Panamá, 25 de mayo del 2026

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    Encuentro

    Mulino y Machado coinciden en que urge encontrar ‘una solución democrática’ para Venezuela

    El mandatario panameño recibió en la Presidencia a la líder opositora, quien alertó sobre el impacto de la crisis venezolana en la migración regional y agradeció la postura firme del país.

    Martha Vanessa Concepción
    Mulino y Machado coinciden en que urge encontrar ‘una solución democrática’ para Venezuela
    Encuentro entre el presidente de la República, José Raul Mulino y María Corina Machado.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, coincidieron este lunes, en la urgencia de avanzar hacia una solución democrática que restablezca la estabilidad política, económica y social en Venezuela.

    +info

    El cónclave de la oposición venezolana en Panamá, el pacto que define la candidatura de María Corina Machado

    Mulino y Machado sostuvieron una reunión en el Palacio de las Garzas y durante el intercambio, la líder venezolana enfatizó que la única ruta para superar la crisis estructural de su país es la realización de un proceso electoral limpio, transparente y democrático.

    La dirigente advirtió que este paso es fundamental para frenar las constantes olas migratorias irregulares que impactan con fuerza a todo el continente americano, afectando de forma directa a naciones de tránsito como Panamá.

    Mulino y Machado coinciden en que urge encontrar ‘una solución democrática’ para Venezuela
    Encuentro entre el presidente de la República, José Raul Mulino y María Corina Machado.

    Asimismo, la Premio Nobel de Paz 2025 expresó su profundo agradecimiento al presidente Mulino “por mantener una posición vertical y firme en defensa de la democracia venezolana dentro de los diferentes escenarios internacionales”.

    De igual forma, reconoció la hospitalidad histórica de Panamá al dar la bienvenida y refugio a miles de ciudadanos venezolanos durante los últimos años.

    Será candidata

    Previamente, Machado manifestó el sábado en Panamá que la realización de unas nuevas elecciones limpias y libres es parte del plan de tres fases establecido por Estados Unidos luego de la captura de Nicolás Maduro.

    La líder venezolana confirmó que ella será candidata a la presidencia.

    Agenda oficial y comitivas diplomáticas

    En la audiencia presidencial, el mandatario Mulino estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad del Ministerio de la Presidencia, Kristelle Getzler. Por su parte, la comitiva internacional de Machado estuvo integrada por sus asesores y miembros de equipo Gerardo Fernández, Pedro Urruchurtu, Magalli Meda y Carlos Blanco.

    Mulino y Machado coinciden en que urge encontrar ‘una solución democrática’ para Venezuela
    María Corina Machado fue recibida en la Cancillería de Panamá.

    Como parte de su agenda oficial en suelo istmeño, Machado también sostuvo una reunión de trabajo y un almuerzo diplomático con la Cancillería de la República.

    En este segundo encuentro participaron el canciller Martínez-Acha, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, y el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann, bajo un ambiente que las autoridades calificaron de cordial y cooperativo.

    Martha Vanessa Concepción


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