    DIPLOMACIA

    Mulino y Peña promueven concertación regional ante la crisis política en Venezuela

    Ambos mandatarios coinciden en que el camino debe contemplar medidas iniciales, entre ellas el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos, como señales básicas de apertura y reconciliación nacional.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Mulino conversó con el presidente de Paraguay vía telefónica. Cortesía

    Los presidentes de Panamá y Paraguay coincidieron en la necesidad de impulsar un diálogo regional orientado a la restitución democrática en Venezuela.

    Estados Unidos niega ante la ONU estar en guerra contra Venezuela: ‘No estamos ocupando ningún país’Panamá rechaza en la ONU una transición en Venezuela que incluya al ‘madurismo’

    El planteamiento surgió tras una conversación telefónica sostenida entre el presidente panameño, José Raúl Mulino, y su homólogo paraguayo, Santiago Peña, en la que abordaron la situación política venezolana y la conveniencia de abrir, en el corto plazo, un espacio de concertación entre los mandatarios de la región.

    Durante el intercambio, ambos jefes de Estado expresaron que cualquier proceso de transición democrática debe partir del principio de que sean los propios venezolanos quienes decidan el futuro de su país.

    Coincidieron, además, en que ese camino debe contemplar medidas iniciales como el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos, como señales básicas de apertura y reconciliación nacional.

    Migración

    El presidente Mulino subrayó que la crisis venezolana ha tenido un impacto directo en Panamá, particularmente a través de la migración irregular que ha atravesado el país en los últimos años.

    Según explicó, más del 90 % de las personas registradas en ese flujo migratorio eran ciudadanos venezolanos, una situación que calificó como parte de la catástrofe humanitaria derivada del colapso político y social del país suramericano.

    El mandatario panameño agregó que este fenómeno se mantiene vigente bajo una dinámica inversa, tras el cierre de las rutas migratorias hacia Norteamérica, lo que ha provocado un retorno de migrantes que también afecta a los países de tránsito. Este escenario, indicó, refuerza la urgencia de buscar una salida política que permita estabilizar a Venezuela y reducir la presión migratoria en la región.

    La mayoría de los migrantes que cruzó Darién eran de nacionalidad colombiana. EFE/Bienvenido Velasco

    Convocatoria virtual

    Mulino y Peña también coincidieron en la importancia de que, dentro de un proceso de ordenamiento democrático, se reconozca la voluntad electoral de los venezolanos expresada en las actas de los comicios de 2024, documentos que, según indicaron, reposan en Panamá y constituyen un elemento clave para cualquier esfuerzo de legitimación institucional.

    Como resultado de esta iniciativa, las cancillerías de Panamá y Paraguay iniciaron coordinaciones para convocar una conversación virtual entre los presidentes de la región que estén dispuestos a participar en el diálogo, con el objetivo de articular una posición común que contribuya a una transición democrática en Venezuela.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


