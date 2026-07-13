Mulino y Sheinbaum abordarán comercio, inversiones y seguridad durante reunión en México

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La agenda del presidente Mulino incluye una reunión con representantes de 23 importantes empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, viajará este martes 14 de julio a México para atender una invitación oficial de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con quien sostendrá una reunión de trabajo este miércoles en el Palacio Nacional.

Durante el encuentro, ambos mandatarios revisarán temas de la agenda bilateral entre Panamá y México, entre ellos el intercambio comercial, las inversiones, el sector agropecuario, seguridad, aduanas y cooperación, informó la Presidencia de la República.

Relación económica con México

Mulino, quien viajará acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, destacó la importancia de la relación entre ambos países, que mantienen vínculos comerciales y cuentan con inversiones empresariales en distintos sectores.

Como parte de la reunión, Panamá y México prevén suscribir nuevos acuerdos bilaterales. Además, se analizará la posible adhesión de Panamá a un acuerdo aeroespacial para Latinoamérica y el Caribe.

La agenda del presidente panameño también incluye una reunión con representantes de 23 empresas mexicanas interesadas en ampliar sus operaciones en Panamá o ingresar por primera vez al mercado nacional.

Según informó la Presidencia, estas compañías buscan aprovechar las ventajas logísticas y de servicios que ofrece Panamá para acceder a otros mercados de la región.

Acompañarán al mandatario panameño el canciller Javier Martínez-Acha; los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; y José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; además de la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.