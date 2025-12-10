Municipio de Chame también recibió transferencias del MEF; su alcalde llegó al cargo por RM

El exdiputado independiente y fundador de Vamos, Juan Diego Vásquez, volvió a cuestionar al Gobierno por el manejo discrecional de fondos públicos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esta vez, su señalamiento recae en un nuevo protagonista: el Municipio de Chame, al que vincula con la opaca distribución de recursos estatales.

Según Vásquez, existen pruebas de que el Ejecutivo “está realizando transferencias injustificables y al margen de la ley a municipios a nivel nacional”, pese a que las autoridades prometieron que no repetirían el esquema conocido como descentralización paralela. “Han enviado voceros a explicar lo que no tiene explicación”, afirmó, al señalar que esta práctica se ha consolidado en la actual administración.

La semana pasada, tanto el ministro de Economía, Felipe Chapman, como el contralor, Anel Flores, salieron a explicar la asignación de fondos adicionales a varios municipios del país, argumentando que la ley les permite hacerlo. A pesar de ello los señalamientos siguen debido a las interrogantes que quedaron sin responder.

Anel Flores, contralor del país y Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. Cortesía: Presidencia

¿Preferencias?

Para Vásquez, lo cuestionable está en que los mismos municipios que el año pasado recibieron transferencias extraordinarias han vuelto a ser beneficiados en 2025, sin criterios técnicos ni justificación pública.

“Es la bendición normal que el Gobierno Central de José Raúl Mulino ha estado transfiriendo sin mayores explicaciones, sin sustento técnico y sin procesos”, sostuvo, al insistir en que el Ejecutivo no ha presentado documentos que respalden estas asignaciones.

El exdiputado enfocó sus críticas en un caso específico: el Municipio de Chame —vecino de San Carlos—, que, según él, recibió 950 mil dólares, monto que calificó de desproporcionado. “Es correcto, casi un millón”, enfatizó.

950,000 para Chame. 450,000 un día y 500,000 otro día. ¿Esto les parece normal?

200,000 en donativos, 50,000 en subsidios educativos y 50,000 en subsidios deportivos. Adicional, un aumento a la famosa 172 en donde robaban en la Asamblea.

El gobierno miente. Esto no es normal. pic.twitter.com/BXUSbDV02G — Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) December 10, 2025

Una parte relevante de esos fondos —200 mil dólares solo en 2025— se destinó a la partida de donativos a personas, acompañada de aumentos de 50 mil dólares en subsidios deportivos y 50 mil dólares en subsidios educativos, rubros que aún no están suficientemente detallados en la contabilidad municipal.

En el distrito de Chame, en Panamá Oeste, el alcalde es Francisco León Fu, postulado por los partidos oficialistas Realizando Metas y Alianza.

Similitud con San Carlos

La semana pasada, Vásquez también criticó las transferencias al Municipio de San Carlos, igualmente ubicado en Panamá Oeste, el cual recibió un millón de dólares en transferencias. El alcalde de San Carlos es Antonio “Pope” Bernal, miembro del partido Realizando Metas.

Vásquez sostiene que esta distribución contradice el argumento del Gobierno, según el cual las transferencias buscan garantizar la operatividad de los municipios con limitaciones presupuestarias. Por el contrario, asegura que el patrón se asemeja al de administraciones anteriores. “Esto revela que se está haciendo lo mismo que en el pasado: mandar plata del Gobierno Central a los municipios de los amigos para hacer fiesta y la politiquería usual”, señaló.

Antonio Pope Bernal, alcalde de San Carlos. Foto: Municipio de San Carlos

Lo que más le preocupa, dijo, es la negativa del Ejecutivo a admitir que solo algunos gobiernos locales reciben estos recursos extraordinarios. En el caso de Chame, el aumento de su presupuesto municipal también alcanzó la partida 172 de servicios especiales, recordada por escándalos previos en la Asamblea Nacional. “Incluso esa partida fue impactada por la bendición que el Gobierno Central ha mandado”, advirtió, al cuestionar si realmente estos fondos se destinan a “inversiones sociales”.

Información pendiente

El exdiputado señaló que el MEF ya recibió una nota formal solicitando toda la información relacionada con estas transferencias, sus criterios y su destino final. “¿Qué están esperando para responder, para decirle al país quién recibió y por qué recibió dinero?”, preguntó. A su juicio, la falta de transparencia alimenta la sospecha de asignaciones discrecionales sin supervisión.

Precisamente, Chapman reconoció el pasado jueves 4 de diciembre que el Gobierno ha destinado al menos 11.5 millones de dólares en transferencias a municipios del país. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre cuáles son, ni los montos específicos. Tampoco explicó los criterios para determinar por qué algunos gobiernos locales sí reciben fondos y otros no. Hasta el momento, no hay una lista por parte del MEF con el detalle de los desembolsos.

Ante esto, Vásquez concluyó que el país necesita una reforma integral de la descentralización, despojada de favoritismos.

“Es hora de decir la verdad y de sentarnos todos a planear y ejecutar una verdadera descentralización, sin politiquería, con transferencias reales y que le resuelvan de verdad a la gente”, afirmó, insistiendo en que el debate debe darse con transparencia y responsabilidad institucional.